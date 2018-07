Chongqing Gas: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert Chongqing Gas per 25.07.2018 bei 7,56 CNH. Chongqing Gas zählt zu "Gasversorgungsunternehmen".Unsere Analysten haben Chongqing Gas nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,72 Prozent und liegt damit 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Utilities, 3,42). Die Chongqing Gas-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

