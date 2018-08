Chongqing Fuling Zhacai: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Chongqing Fuling Zhacai-Schlusskurs wurde am 31.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 30,31 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Chongqing Fuling Zhacai auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chongqing Fuling Zhacai-Aktie hat einen Wert von 32,12. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38,82). Wie auch beim RSI7 ist Chongqing Fuling Zhacai auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Chongqing Fuling Zhacai.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Chongqing Fuling Zhacai liegt mit einem Wert von 43,3 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Consumer Products" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Chongqing Fuling Zhacai erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 136,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 3,09 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +133,5 Prozent im Branchenvergleich für Chongqing Fuling Zhacai bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,11 Prozent im letzten Jahr. Chongqing Fuling Zhacai lag 133,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.