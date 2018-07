Chong Qing Jianshe Motorcycle: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie Chong Qing Jianshe Motorcycle stehen per 24.07.2018 5,74 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Chong Qing Jianshe Motorcycle zählt zum Segment "Motorradhersteller".Chong Qing Jianshe Motorcycle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Chong Qing Jianshe Motorcycle damit 42,01 Prozent unter dem Durchschnitt (3,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automotive" beträgt -2,6 Prozent. Chong Qing Jianshe Motorcycle liegt aktuell 35,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

