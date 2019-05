Chong Qing Changan Automobile: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Chong Qing Changan Automobile per 26.05.2019, 16:36 Uhr bei 6,97 CNH. Chong Qing Changan Automobile zählt zum Segment "Automobilhersteller".

Wie Chong Qing Changan Automobile derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Chong Qing Changan Automobile schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automobile auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,27 % und somit 2,1 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,37 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Chong Qing Changan Automobile von 6,96 CNH ist mit -6,2 Prozent Entfernung vom GD200 (7,42 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,47 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -17,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Chong Qing Changan Automobile-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Chong Qing Changan Automobile erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche sind im Durchschnitt um -29,45 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,22 Prozent im Branchenvergleich für Chong Qing Changan Automobile bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,08 Prozent im letzten Jahr. Chong Qing Changan Automobile lag 4,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.