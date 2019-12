Choice Properties Real Estate Investment Trust: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Für die Aktie Choice Properties Real Estate Investment Trust stehen per 07.12.2019, 03:43 Uhr 13.92 CAD zu Buche.

Choice Properties Real Estate Investment Trust haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Choice Properties Real Estate Investment Trust wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Choice Properties Real Estate Investment Trust auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Choice Properties Real Estate Investment Trust wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 7 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Choice Properties Real Estate Investment Trust vor. Das Kursziel für die Aktie der Choice Properties Real Estate Investment Trust liegt im Mittel wiederum bei 13,96 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 13,86 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 0,75 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Choice Properties Real Estate Investment Trust insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Choice Properties Real Estate Investment Trust verläuft aktuell bei 13,87 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 13,86 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,07 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 13,96 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Choice Properties Real Estate Investment Trust-Aktie der aktuellen Differenz von -0,72 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".