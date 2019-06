Chocoladefabriken Lindt & Spruengli: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Kurs wird am 06.06.2019, 01:54 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 76756,1 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Chocoladefabriken Lindt & Spruengli haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie beträgt dieser aktuell 76132,16 CHF. Der letzte Schlusskurs (76569,5 CHF) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,57 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Chocoladefabriken Lindt & Spruengli somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (77142,97 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,74 Prozent), somit erhält die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Chocoladefabriken Lindt & Spruengli auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Chocoladefabriken Lindt & Spruengli beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,32 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,23) für diese Aktie. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Chocoladefabriken Lindt & Spruengli damit 2,65 Prozent über dem Durchschnitt (1,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -1,1 Prozent. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli liegt aktuell 5,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".