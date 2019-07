Chocoladefabriken Lindt & Spruengli: Achtung, lieber Anleger!

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 12:50 Uhr) mit 82266.67 CHF deutlich im Plus (+1.69 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Unser Analystenteam hat Chocoladefabriken Lindt & Spruengli auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie beträgt dieser aktuell 76425,12 CHF. Der letzte Schlusskurs (80900 CHF) liegt damit deutlich darüber (+5,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Chocoladefabriken Lindt & Spruengli somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (77925,6 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Chocoladefabriken Lindt & Spruengli auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Dividende: Chocoladefabriken Lindt & Spruengli hat mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt -1,07. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Chocoladefabriken Lindt & Spruengli in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Chocoladefabriken Lindt & Spruengli wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.