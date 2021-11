Chloris Geospatial : Waldkohlenstoff-Intelligenzunternehmen erwacht mit 2,5 Millionen Dollar Investition zum Leben

Boston (ots/PRNewswire) -Chloris Geospatial (https://chloris.earth/), ein in Boston ansässiges Start-up-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung fortschrittlicher Ansätze für eine genaue Bilanzierung terrestrischer Biomasse in planetarischem Maßstab leistet, hat sich heute eine erste Investitionsrunde gesichert. Chloris schloss die Runde mit einer Investition von 2,5 Millionen Dollar von At One Ventures (https://www.atoneventures.com/), Counteract (https://www.counteract.net/) und erfahrenen Nachhaltigkeitsinvestoren.Das Unternehmen baut eine hochintegrierte Datenplattform für Kohlenstoffbestand und -veränderung mit weltweit konsistenten direkten Messungen auf, die seinen Kunden die größtmögliche Transparenz über die tatsächliche Leistung von Landgütern, von Regenwäldern bis hin zu bewirtschafteten Landschaften, bietet.Das im Februar 2021 gestartete System baut auf fast zwei Jahrzehnten innovativer Fernerkundungsforschung und detaillierter Bodenkalibrierung durch das Gründungsteam auf. Chloris ist bereits in der Lage, genaue und zuverlässige Messungen des Kohlenstoffbestands und der Kohlenstoffveränderungen weltweit zu liefern.Mitbegründer sind Dr. Alessandro Baccini, seit über zwei Jahrzehnten ein Pionier auf dem Gebiet der weltraumgestützten Messung von Kohlenstoff und Biomasse; Marco Albani, Gründungsdirektor der Tropical Forest Alliance beim Weltwirtschaftsforum und zuvor Senior-Experte für Nachhaltigkeit bei McKinsey & Company; Prof. Mark Friedl, Professor für Erde und Umwelt an der Boston University und Mitbegründer von Tellus Labs; und Giulio Boccaletti, ehemaliger Chief Strategy Officer der Nature Conservancy und Partner bei McKinsey.Marco Albani, Chief Executive Officer, sagte: "Wir haben Chloris Geospatial gegründet, um schnell Datenprodukte und -plattformen auf den Markt zu bringen, von denen wir wissen, dass sie zu diesem kritischen Zeitpunkt im Kampf gegen den Klimanotstand dringend benötigt werden. Mit unserer Technologie lassen sich die Auswirkungen von Landbewirtschaftungsentscheidungen auf die terrestrische Kohlenstoffspeicherung schnell und in großem Maßstab überwachenAlessandro Baccini, leitender Wissenschaftler, sagte: "Ich wollte Chloris gründen, um sicherzustellen, dass die beste Wissenschaft in diesen schnell wachsenden Markt einfließt.""Wir brauchen die Natur, um unsere Netto-Null-Verpflichtungen zu erfüllen. Die Daten, die derzeit zur Verfügung stehen, um diesen Beitrag zu unterstützen, sind jedoch in ihrem Umfang und ihren Möglichkeiten begrenzt. Ich glaube, Chloris hat die Lösung".Zu Beginn dieses Jahres wurde Chloris als Top-Innovator in der Carbon Market Challenge von UpLink auf dem Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet, weil es Organisationen ermöglicht, "vertrauensvoll in naturbasierte Lösungen zu investieren (https://www.weforum.org/agenda/2021/11/these-12-innovators-are-helping-us-harness-the-potential-of-the-carbon-markets/)".Browning Environmental arbeitet im Auftrag von Chloris Geospatial.Verwandte Linkshttps://chloris.earthPressekontakt:chloris@browningenvironmental.com +44 07800776880Original-Content von: Chloris Geospatial, übermittelt durch news aktuell