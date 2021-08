Chishti Group und United Petro Group unterzeichnen Joint Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Delhi, Indien (ots/PRNewswire) - Die Chishti Group of India und die United Petro Group gaben heute bekannt, dass sie eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet haben, um detaillierte Gespräche über die Zusammenlegung ihrer Handelsgeschäfte in allen Gebieten zu führen.Die Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Bündelung ihrer Kräfte in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen, das den Namen Chishti United Petroleum Pte. Ltd. zu bündeln, würde ihnen bedeutende Möglichkeiten bieten, zukünftige Entwicklungen und Aktivitäten gemeinsam voranzutreiben. Insbesondere wird erwartet, dass es zu erheblichen Synergien führt, effizientere Abläufe schafft und die Chancen erhöht.Das neue Unternehmen würde von der Chishti Group und der United Petro Group unterstützt werden und von den Kompetenzen und dem Personal der beiden profitieren. Chishti und die UPG werden einen Geschäftsplan für das Unternehmen erstellen, der es ihm ermöglicht, künftige Entwicklungschancen zu nutzen und möglicherweise sein Portfolio in ganz Südostasien und im Nahen Osten zu erweitern.Die Unternehmen werden auch weiterhin ihren Verpflichtungen im Bereich der sozialen Investitionen nachkommen, und HSE-Leistung, Wachstum und Effizienz werden zu den Prioritäten des Managements gehören.Der Gründer und Vorsitzende von United Petro, Dr. Ganapathi Dhiwaghar, kommentierte: "Wir freuen uns, dieses Joint Venture mit der Chishti Group anzukündigen, und sind begeistert, gemeinsam mit ihrem Team einen neuen Handelszweig aufzubauen, um eine bedeutende Marktchance zu nutzen. Dieses Joint Venture ermöglicht es uns, unsere Wirkung zu vergrößern.a Wir arbeiten aktiv an einer Vielzahl von Ideen und sind stolz darauf, ein Partner mit einem anerkannten Namen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu sein."Shaheen Chishti, Gründer und Vorsitzender der Chishti Group, kommentierte: "Die Chishti Group benötigt Partnerschaften mit erfahrenen, gleichgesinnten Organisationen, die den Wunsch haben, etwas zu schaffen, zu entwickeln und die Wirkung zu maximieren. United Petro Group ist ein Marktführer und ein führender Betreiber. Das Joint Venture zeigt echte internationale Möglichkeiten auf, und wir hoffen, dass es das erste von vielen sein wird."Informationen zur United Petro GroupDie United Petro Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Handel mit Energie. Die UPG wurde von Dr. Ganapathi Dhiwaghar gegründet. United Petro verfügt über eine globale Präsenz mit langfristigen Verträgen und etablierten Beziehungen zu zahlreichen rohölproduzierenden Unternehmen in der ganzen Welt. Die United Petro Group ist stolz auf ihre strategischen Allianzen, die es ihr ermöglichen, Erdölprodukte und Rohöl fast überall auf der Welt zu transportieren. Die UPG verfügt über Tanklager und eine eigene Spedition und kann auf ein erfahrenes Team mit umfangreichen und vielfältigen Kenntnissen in der Öl- und Gasindustrie zurückgreifen.Informationen zur Chishti GroupDie von Shaheen Chishti gegründete Chishti Group ist ein anglo-indisches transnationales Konglomerat. Die Group ist in einer Reihe von Sektoren vertreten, darunter Schifffahrt, Öl und Gas, Banken und Finanzen, Handel und Immobilien.Pressekontakt:Shimon Cohen im PR-BüroLondonTel.: +44 7836 728790E-Mail: Chishtigroup@theproffice.comOriginal-Content von: Chishti Group; United Petro Group, übermittelt durch news aktuell