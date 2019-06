Chirurgenverband gratuliert dem neuen Präsidenten der Bundesärztekammer

Berlin (ots) - Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e. V.(BDC) gratuliert Dr. Klaus Reinhardt (59) als neuem Kammerpräsidentenzur erfolgreichen Wahl in das Spitzenamt der Bundesärztekammer.Reinhardt ist auf dem 122. Deutschen Ärztetag am 30. Mai zumPräsidenten gewählt worden. "Wir freuen uns, dass mit Herrn Dr.Reinhardt ein Kollege mit langjähriger berufspolitischer Erfahrunggewählt wurde", kommentiert Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer,Präsident des BDC, die Wahl.Der Hausarzt mit Praxis in Bielefeld und bisherige Vorstand desHartmannbundes sowie Vizepräsident der Ärztekammer Westfalen-Lippefolgt auf Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, der das Amt zuvor achtJahre innehatte. "Wir sind davon überzeugt, dass Dr. Reinhardtzentrale Themen, wie Freiberuflichkeit, ausreichende Zeit für gutesärztliches Handeln und die Stärkung der ärztlichen Selbstverwaltunggegenüber der Politik vertreten wird", so Meyer. In der jüngstenVergangenheit habe Reinhardt zudem die Novellierung derGebührenordnung für Ärzte (GOÄ) maßgeblich vorangebracht.Der neue Ärztekammerpräsident hat die Wahl als Trio, alsogemeinsam mit Dr. Heidrun Gitter (59), Kinderchirurgin und leitendeOberärztin aus Bremen, und Dr. Ellen Lundershausen (68),niedergelassene HNO-Ärztin aus Thüringen, angetreten, die als neueVizepräsidentinnen gewählt wurden. "Mit dieser Besetzung istsichergestellt, dass sowohl die niedergelassene als auch diestationäre Perspektive im Vorstand der Bundesärztekammer vertretenist", begrüßt Meyer die Wahl der Vizepräsidentinnen.Pressekontakt:Julia WeilbachPresse- & ÖffentlichkeitsarbeitTel: 030/28004-200Fax: 030/28004-108weilbach@bdc.dewww.bdc.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC), übermittelt durch news aktuell