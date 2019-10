Berlin (ots) - Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft fürOrthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) zum Entwurf eines Gesetzes zurÄnderung des Notfallsanitätergesetzes (Bundesrat, Drucksache 428/19)in Abstimmung mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH),dem Berufsverband Deutscher Chirurgen (BDC) und dem Berufsverband fürOrthopädie und Unfallchirurgie (BVOU)"Wir sprechen uns gegen die eigenständige Durchführung voninvasiven Maßnahmen durch Notfallsanitäter aus. Eine Substitutionärztlicher Leistung gerade im Kontext einer Notfallsituation wird vonuns zum Wohle und zum Schutz der erkrankten und verletzten Patientenabgelehnt. Die Bedeutung gut ausgebildeter Notfallsanitäter wirdausdrücklich bejaht. Eine Substitution ärztlicher Leistung hingegenführt im Schadensfall zur Frage der Übernahme juristischerKonsequenzen. Im Rahmen der Daseinsvorsorge kann vom Staat erwartetwerden, eine ausreichende Struktur in der Notfallversorgung mitNotärzten, Notdienst tuenden Ärzten und Notaufnahmen derKrankenhäuser zu schaffen und zu unterhalten. Dies muss unabhängigvon wirtschaftlichen Erwägungen bereitgestellt werden", das sagteDGU-Generalsekretär und stellvertretender DGOU-Generalsekretär Prof.Dr. Dietmar Pennig im Vorfeld der 981. Plenarsitzung des Bundesrates.Diese findet heute am 11. Oktober 2019 statt. Auf der Tagesordnungsteht unter anderem der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung desNotfallsanitätergesetzes.In ihrer schriftlichen Stellungnahme gegenüber demGesundheitsministerium begrüßt die Deutsche Gesellschaft fürOrthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) in Abstimmung mit der DeutschenGesellschaft für Chirurgie (DGCH), dem Berufsverband für Orthopädieund Unfallchirurgie (BVOU) und dem Berufsverband Deutscher Chirurgen(BDC) eine klare Regelung des Tätigkeitsspektrums derNotfallsanitäter. Gerade im Notfalleinsatz entstehen besondereHerausforderungen, die für die Tätigkeit des hilfeleistendenNotfallsanitäters im Rahmen einer gesetzlichen Regelungfestgeschrieben werden müssen. Jedoch sieht sie die deliktischeHaftung für eine Maßnahme an Patienten, die durch einen Nicht-Arztvorgenommen wird als ausgesprochen problematisch.Aktueller Anlass:Der Gesetzesantrag vom 10.09.2019 kommt aus den Ländern Bayern undRheinland-Pfalz, die über den Bundesrat eine Initiative starten, umrechtliche Klarheit für Notfallsanitäter zu schaffen. Demnach solldas Notfallsanitätergesetz um eine Regelung erweitert werden, dieausdrücklich sagt, dass Notfallsanitäter zur Ausübung heilkundlicherTätigkeiten berechtigt sind. Diese Tätigkeiten werden nach § 4 Absatz2 Nummer 1 Buchstabe c) wie folgt beschrieben:"Durchführen medizinischer Maßnahmen der Erstversorgung beiPatientinnen und Patienten im Notfalleinsatz und dabei Anwenden vonin der Ausbildung erlernten und beherrschten, auch invasivenMaßnahmen, um einer Verschlechterung der Situation der Patientinnenund Patienten bis zum Eintreffen der Notärztin oder des Notarztesoder dem Beginn einer weiteren ärztlichen Versorgung vorzubeugen,wenn ein lebensgefährlicher Zustand vorliegt oder wesentlicheFolgeschäden zu erwarten sind, (...)."Wegen des so genannten Heilkundevorbehalts dürfen bislang nurÄrzte solche lebensrettenden Maßnahmen vornehmen. Der Änderungsantragwurde im Bundesrat am 20. September 2019 erstmals beraten und kommtjetzt am 11. Oktober 2019 erneut auf die Tagesordnung.Das Berufsbild Notfallsanitäter seit 2013Das neue Berufsbild des Notfallsanitäters wurde 2013 mit demInkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes auf den Weg gebracht.Demnach soll die Ausbildung zum Notfallsanitäter dazu befähigen,eigenverantwortlich medizinische Maßnahmen der Erstversorgung beiPatienten im Notfalleinsatz durchzuführen und dabei auch invasiveMaßnahmen anzuwenden. Dagegen sprach sich seinerzeit die DGU aus. Siebefürchtete dahinter eine Mogelpackung, um Geldmangel imRettungsdienst und den Mangel an verfügbaren Notärzten für diejeweiligen Notarztstandorte zu kompensieren.Die Fachgesellschaft plädierte hingegen für eine qualifizierteTeamarbeit zwischen Notarzt und Notfallsanitäter, um Schwerverletztebestmöglich zu versorgen.Die aktuelle Einschätzung der DGOU in Abstimmung mit der DGCH, demBDC und dem BVOU wurde dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mitSchreiben vom 24.09.2019 zugeschickt.Pressekontakt:Julia WeilbachPresse- & ÖffentlichkeitsarbeitTel: 030/28004-200Fax: 030/28004-108weilbach@bdc.dewww.bdc.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC), übermittelt durch news aktuell