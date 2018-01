Chips for Champions: Top-Fußballer Toni Kroos und die weltweite Chipsmarke #1 Lay's machen in 2018 gemeinsame Sache

Neu-Isenburg (ots) - Die einen sind die weltweite Nummer eins imChipsregal, der andere Deutschlands bester Fußballer: Gemeinsam sindLay's und Toni Kroos das perfekte Match.Es ist ein Zusammentreffen der Champions: Toni Kroos ist dasGesicht der aufmerksamkeitsstarken Kampagne von Lay's im Jahr 2018.Der von Trainern, Spielern und Sportjournalisten in 2017 als besterdeutscher Fußballer gewählte Kroos ist der ideale Partner für dieweltbekannte Chipsmarke. Seine Performance auf dem Platz ist ebensofacettenreich wie die Geschmacksvielfalt von Lay's. Kroos selbst istvoller Vorfreude: "Wir haben ein extrem spannendes Jahr 2018 vor uns.Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lay's!"Der neue TV-Spot: Ein Fußballabend mit Toni KroosIm neuen TV-Spot zeigen sich der Weltklasse-Spieler und Lay's alsDAS Team für den perfekten Fußballabend mit Freunden und der Familie.Im TV-Spot ist es Toni Kroos selbst, der die leckeren Lay's Snacksfür den spannenden Fußballabend mit Freunden mitbringt. Kroos möchtemit den Chips von Lay's allen einen besonderen Abend bereiten. Lay'sist mit seiner einzigartigen Geschmacksvielfalt eben immer derperfekte Begleiter - insbesondere im mitreißenden Fußballjahr 2018.Der TV-Spot ist ab sofort hier zu sehen:https://www.youtube.com/watch?v=3STBmnide4M&feature=youtu.beLimited Editions im Toni Kroos-DesignWeil Toni Kroos nicht überall persönlich zum Fußballabendvorbeikommen kann, bringt Lay's das Limited Edition Fan Pack mit 175gund 300g Packungen der Classic Chips im Toni Kroos-Design heraus. Werviele Freunde zum Fußballschauen erwartet und bei der 300g-Packungdreifach zuschlägt, bekommt eine Lay's Fanschale im Toni Kroos-Designdazu.Für unvergessliche Fußballmomente im Stadion verlost Lay's zudemals offizieller UEFA Champions League Sponsor Tickets auf der Lay'sFacebook-Seite. Die glücklichen Gewinner haben dann die Chance, ToniKroos live auf dem Platz zu erleben.Für hochauflösendes Bildmaterial klicken Sie bitte hier:www.dropbox.com/sh/yf7ml2qcd32fk5e/AAClDcG7mxBn45C20-MiUmfCa?dl=0Über PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern eine Milliarde Mal proTag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Weltkonsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln undGetränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade,Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2016 einenNettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalettevon PepsiCo bietet ein breites Sortiment von Nahrungsmitteln undGetränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehrals 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.Für PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: es istunsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmensuntrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbundenist. Wir glauben, dass die ständige Verbesserung unserer Produkte,eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutze unseresPlaneten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschen in allerWelt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweit erfolgreichenUnternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwert für unsereAktionäre und die Gesellschaft generiert. Weitere Informationenfinden Sie unter www.pepsico.com.Pressekontakt:markenzeichen GmbHMonique KollerSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 14pepsico@markenzeichen.euOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell