Chipotle und Shopify schließen sich zusammen, um einen virtuellen Bauernmarkt zu betreiben

Weitere Suchergebnisse zu "Chipotle Mexican Grill":

Chipotle Mexican Grill (WKN:A0ESP5) gab bekannt, dass die Anbaubetriebe in der Lieferkette verbesserte Versionen der E-Commerce-Seiten von Shopify (WKN:A14TJP) bekommen könnten. Mit der Entwicklung oder Verbesserung von individualisierten Online-Marktplätzen können die Lieferanten Fleisch-, Milch- und Getreideprodukte und andere Artikel direkt an Verbraucher in den ganzen USA verkaufen.

Der Schnellrestaurateur sagte, dass er bei der Entwicklung der Webseite jedes Anbieters hilft, indem er die Hosting-Gebühren auf Shopify für zwei Jahre übernimmt und das Design und die Entwicklung der Direct-to-Consumer-Schaufenster unterstützt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der Schritt kommt, da die Anbaubetriebe mit massiven Unterbrechungen der Lieferkette infolge der COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben. Aufgrund der Schließung von Restaurants, Schulen und Hotels kam es zu erheblichen Nachfrageeinbrüchen. Diese Initiative soll dazu beitragen, die wichtigsten Lieferanten von Chipotle zu unterstützen, indem neue Einnahmequellen erschlossen werden und ihnen zusätzliche Möglichkeiten geboten werden, ihre Produkte direkt an die Verbraucher zu verkaufen.

Jeder der vier Lieferanten (Niman Ranch, Petaluma Creamery, McKaskle Family Farm und Meister Cheese) arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt mit Chipotle zusammen. Ihre Geschäfte sind unter farmersmarket.chipotle.com zu finden.

“Es kann für viele Familienbetriebe problematisch sein, die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, zu ändern. Deshalb geben wir unseren Lieferanten die richtigen Werkzeuge und Ressourcen an die Hand, um erfolgreich verbesserte E-Commerce-Plattformen zu auf den Markt bringen”, sagte Chris Brandt, Chipotle’s Chief Marketing Officer. “Unsere Werte von “Food with Integrity” fangen bei unseren Anbaubetrieben an, und ihnen dabei zu helfen, sich an neue Technologien und Wege zum Verbraucher anzupassen. Das ist sowohl für die Zukunft der Landwirtschaft als auch für Chipotle von entscheidender Bedeutung.”

Für Shopify ist dies der neueste Schritt, um die wachsende Liste der Händler auf seiner Plattform zu erweitern. Anfang dieses Monats hat sich Walmart (WKN:860853) mit dem Unternehmen zusammengetan, um seinen Marktplatz für Shopify-Händler zu öffnen, damit das Unternehmen besser mit dem führenden E-Commerce-Anbieter Amazon.com konkurrieren kann.

The post Chipotle und Shopify schließen sich zusammen, um einen virtuellen Bauernmarkt zu betreiben appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Kanadas Antwort auf Amazon.com!

… und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: Dieses besondere E-Commerce-Unternehmen bietet Amazon die Stirn, und profitiert vom rasanten Wachstum des Marktes.

Fordere den Spezialreport mit allen Details hier an.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 30.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Chipotle Mexican Grill und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020