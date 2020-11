Chipotle Mexican Grill: Nächster Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Chipotle Mexican Grill":

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG) kündigte am Mittwoch ein neues Konzept für die Casual-Fast-Food-Kette an: die ausschließlich digitale Bestellung.

Was geschah

Der neue Konzeptladen von Chipotle wird nur noch digitale Bestellungen zur Abholung und Lieferung annehmen. Das Restaurant verfügt nicht über einen Speisesaal oder eine Servicelinie, und alle Bestellungen müssen im Voraus über Chipotle.com, die Chipotle-App oder eine Lieferplattform eines Drittanbieters aufgegeben werden. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung