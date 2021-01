Chipotle Mexican Grill: Alles im Griff?

Weitere Suchergebnisse zu "Chipotle Mexican Grill":

Der Kurs der Aktie Chipotle Mexican Grill steht am 02.01.2021, 15:05 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 1374.17 USD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

Wie Chipotle Mexican Grill derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 128,53. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Chipotle Mexican Grill zahlt die Börse 128,53 Euro. Dies sind 103 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 63,28. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Chipotle Mexican Grill auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Chipotle Mexican Grill in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 "Sell", 0 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Sell" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Chipotle Mexican Grill hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Chipotle Mexican Grill-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 17 "Buy"-, 17 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Chipotle Mexican Grill-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1164,15 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -15,28 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1374,17 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Chipotle Mexican Grill eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

