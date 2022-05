Chipotle Mexican Grill Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Für die Aktie Chipotle Mexican Grill aus dem Segment "Restaurants" wird an der heimatlichen Börse New York am 19.05.2022, 02:39 Uhr, ein Kurs von 1322.06 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chipotle Mexican Grill einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chipotle Mexican Grill jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Chipotle Mexican Grill-Aktie beträgt dieser aktuell 1662,9 USD. Der letzte Schlusskurs (1322,06 USD) liegt damit deutlich darunter (-20,5 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Chipotle Mexican Grill somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (1490,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,28 Prozent Abweichung). Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Chipotle Mexican Grill auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Chipotle Mexican Grill erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 29 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 22 "Buy"-, 7 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1979,35 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 49,72 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1322,06 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Chipotle Mexican Grill erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Chipotle Mexican Grill mit einer Rendite von -0,18 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,57 Prozent. Auch hier liegt Chipotle Mexican Grill mit 23,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.