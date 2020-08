Chipkonzern Infineon wird etwas optimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Nach einem besser als erwarteten dritten Geschäftsquartal wird der Chiphersteller Infineon nun bei seinem Ausblick leicht optimistischer.



Für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 (Ende September) erwartet der Dax-Konzern jetzt einen Umsatz in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro sowie eine operative Marge (Segmentergebnis-Marge) von etwa 13 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in Neubiberg bei München mitteilte.

Bislang hatte Infineon für das kombinierte Unternehmen mit dem US-Halbleiterspezialisten Cypress Semiconductor mit Erlösen in Höhe von rund 8,4 Milliarden Dollar und einer operativen Marge von zirka 12 Prozent gerechnet - und das bei einer noch etwas für den Konzern günstigeren Prognose für den Eurokurs.

Konzernchef Reinhard Ploss verwies darauf, dass sich das Geschäftsmodell als robust erwiesen habe und durch die Cypress-Integration gestärkt werde. Der Chiphersteller habe die schwierige Situation durch die Corona-Krise bislang gut bewältigt, befand er. Ungeachtet dessen habe die Pandemie weiterhin "erhebliche Auswirkungen" auf Infineons Zielmärkte. Allerdings sieht Ploss im besonders hart von der Krise getroffenen Automarkt konkrete Anzeichen einer Erholung./eas/zb