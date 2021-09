Chipknappheit: Diese Aktie würde ich kaufen, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Chipknappheit sorgt seit Monaten für Kopfzerbrechen in allen Branchen, die auf Halbleiter angewiesen sind. Insbesondere in der Automobilindustrie spürt man die Auswirkungen deutlich. Dort stehen immer wieder die Bänder still, weil einfach nicht genügend Komponenten verfügbar sind.

Für die Hersteller der stark nachgefragten Halbleiter ist das natürlich eine traumhafte Situation. Die Kunden reißen den Herstellern die Produkte praktisch aus den Händen. Besser könnte es eigentlich gar nicht laufen. Denn branchenweit sind die Produktionskapazitäten voll ausgelastet. Das garantiert sprudelnde Gewinne.

Chiphersteller investieren Milliarden

Gleichzeitig sorgen die Gewinne dafür, dass die Branche rekordverdächtige Summen in neue Fertigungskapazitäten investiert, um die Chipknappheit zu beenden. Allein Chipgigant Intel (WKN: 855681) investiert an seinem Standort im US-Bundesstaat Arizona mehr als 20 Mrd. US-Dollar, um dort zwei weitere Fertigungsstätten zu errichten.

Aber nicht nur die Chiphersteller erleben einen fast schon beispiellosen Boom. Dank der umfangreichen Investitionen können sich auch die Hersteller der Fertigungsanlagen kaum vor Aufträgen retten. Ein Beispiel dafür ist die niederländische ASML (WKN: A1J4U4).

ASML ist einer der größten Hersteller von Equipment für die Halbleiterindustrie. Praktisch jeder große Chiphersteller zählt zu den Kunden der Niederländer. Dadurch profitiert das Unternehmen besonders von der Flut an neuen Investitionen, die in den vergangenen Monaten angekündigt wurden, um die Chipknappheit zu beenden.

Aber auch schon in den vergangenen Jahren konnte ASML kontinuierlich wachsen. Allein zwischen den Geschäftsjahren 2016 und 2020 hat sich der Umsatz auf knapp 14 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Auch der Gewinn hat sich in dem Zeitraum auf fast 3,5 Mrd. Euro verdoppelt.

Umsatz und Gewinn von ASML steigen kräftig

Angesichts der aktuellen Situation ist es keine Überraschung, dass ASML voraussichtlich auch in diesem Jahr kräftig weiterwachsen wird. Schon in der ersten Jahreshälfte konnte man beeindruckende Zahlen präsentieren. So konnte beispielsweise der Umsatz um traumhafte 45 % auf knapp 8,4 Mrd. Euro gesteigert werden. Der Gewinn hat sich dank des kräftigen Wachstums sogar auf fast 2,4 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.

Auch für das Gesamtjahr erwartet ASML ein kräftiges Wachstum. Allerdings wird sich die Geschwindigkeit in der zweiten Jahreshälfte wohl etwas verringern. Insgesamt geht man davon aus, den Umsatz um 35 % steigern zu können. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ASML schon das Ende der Fahnenstange erreicht hat. Schon jetzt hat man Aufträge im Wert von mehr als 13 Mrd. Euro in den Büchern stehen. In nächster Zeit wird man also mehr als genug zu tun haben.

Das wirkt sich auch auf den Aktienkurs aus. Allein in den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs bereits um 140 % auf aktuell 738,50 Euro gestiegen (Stand: 06.09.2021).

Der Artikel Chipknappheit: Diese Aktie würde ich kaufen, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt ASML Holding und Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $57.50 Call auf Intel und Short January 2023 $57.50 Put auf Intel.

Motley Fool Deutschland 2021