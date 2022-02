Chipindustrie boomt weiter: Siltronic geht optimistisch ins neue Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die weltweiten Chipengpässe liefern dem Waferhersteller Siltronic weiterhin Rückenwind. Insgesamt sei von einem guten Start in das Jahr 2022 auszugehen, teilte die Beteiligung von Wacker Chemie am Mittwoch bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2021 mit. Zwar belasteten die inflationsbedingt deutlich steigenden Kosten, allerdings bleibe das Marktumfeld positiv und die Verkaufspreise dürften weiter deutlich anziehen. Die Nachfrage sei unverändert hoch, hieß es. In diesem Umfeld sind die Wafer des Unternehmens - dünne Scheiben aus Silizium, die die Grundlage für Elektronikchips sind - bei Chipkonzernen heiß begehrt.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Siltronic den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 16 Prozent auf rund 1,41 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um 41 Prozent auf 466 Millionen Euro zu. Das entspricht einer Marge von 33 Prozent./mis/eas