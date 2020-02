Chiphersteller Infineon wie erwartet mit schwächerem Auftaktquartal

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon ist wie erwartet schwächer ins Geschäftsjahr 2019/2020 gestartet.



Umsatz und operatives Ergebnis (Segmentergebnis) waren im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Vergleich zum Vorquartal rückläufig, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Allerdings lag das Unternehmen bei der Segmentergebnis-Marge mit 15,5 Prozent über den eigenen Erwartungen und jenen der Analysten.

Sowohl im wichtigen Geschäft mit Chips für die Autoindustrie als auch in der PMM-Sparte, in der das Geschäft mit Chips für die Stromversorgung sowie mobile Geräten wie Smartphones oder Tablets gebündelt ist, hatte Infineon mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen. Das Segmentergebnis sank gegenüber dem Vorquartal um 5 Prozent auf 297 Millionen Euro, der Umsatz ging um 7 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro zurück.

Konzernchef Reinhard Ploss sprach von weiterhin schwierigen Marktbedingungen. Allerdings hätten Einsparungen und Sondereffekte das Segmentergebnis etwas besser als erwartet ausfallen lassen. Für das zweite Quartal geht Infineon von einem Umsatzplus von 5 Prozent (plus oder minus zwei Prozentpunkte) gegenüber dem Vorquartal sowie einer Segmentergebnis-Marge von 14 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne aus. Seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Infineon zudem. Ploss hatte bereits Ende letzten Jahres mit einer herausfordernden ersten Jahreshälfte gerechnet./eas/mis