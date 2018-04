Chipboom treibt Wafer-Hersteller Siltronic weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Halbleiter-Wafern und höhere Verkaufspreise haben den Chipindustrie-Zulieferer Siltronic im ersten Quartal erneut glänzende Geschäfte beschert.



Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 27 Prozent auf 327,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 122 Millionen Euro mehr als doppelt so viel hängen wir ein Jahr zuvor. Die anhaltende Vollauslastung sowie weiter steigende Preise hätten zu der guten Entwicklung beigetragen, sagte Konzernchef Christoph von Plotho laut Mitteilung.