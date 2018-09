Chipanlagenbauer Aixtron erhält neuen Auftrag aus China

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Chipanlagenbauer Aixtron hat in China einen Neukunden an Land gezogen.



Sino-Semiconductor Integrated Optoelectronics Cooperation (Sinosemic) habe eine Anlage zur Herstellung von Laserdioden bestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Der chinesische Chiphersteller soll seine erste Aixtron-Anlage im Laufe des vierten Quartals 2018 erhalten.

Finanzielle Details wurden nicht genannt. In der Regel liegen die Kosten für eine solche Anlage etwa im einstelligen Millionen-Bereich.

Am Aktienmarkt kam der Auftrag gut an. Die Aixtron-Aktie legte im Mittagshandel um 2,3 Prozent zu. Allerdings hat das Papier seit Jahresbeginn fast 13 Prozent an Wert verloren.