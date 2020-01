Chio Tortillas holen Hype um Halbzeit-Spots im Football-Finale nach Deutschland: Erste deutsche Snack-Marke produziert Werbespot exklusiv zum Football-Saison-Finale (FOTO)

Köln (ots) -- Football-Fieber in Deutschland nicht zu bremsen: 10 MillionenFans, bis zu 16,9 Prozent Marktanteil bei den Play-offs in 2019- Starker Spielzug: Chio Tortillas sendet exklusiven Football-Werbespoterstmals in der Final-Nacht auf ProSieben bei "ran Football: NFLSuper Bowl 2020"- Chio Tortillas als Sponsor des "ran Football"-Studios auf ProSiebenmit starker Kampagne und prominenten MarkenbotschafternDer Countdown läuft - in nur wenigen Tagen heißt es "Kick-off" für eines dergrößten Sportevents des Jahres: ProSieben überträgt am 2. Februar mit "ranFootball: NFL Super Bowl 2020" ab 22:45 Uhr das Finale der US-amerikanischenFootball-Liga live aus Miami. In den ersten Werbeblöcken feiert in diesem Jahrein neuer Werbespot von Chio Tortillas Premiere.Das Besondere: Die Marke ist die erste in Deutschland, die extra einen Spot fürdas Finale produziert hat - und ihn ganz nach amerikanischem Vorbild erstmaligin der wichtigsten Nacht der Saison sendet. Denn das Medien-Spektakel zum Finalereißt Zuschauer und Presse jährlich nicht nur mit starken Spielzügen mit,sondern auch mit fulminanten Halbzeitshows sowie kreativen TV-Spot, die eigensfür das Event produziert werden.Der Chio TV-Spot ist ein Highlight der diesjährigen Kampagne, die pünktlich zuden Play Offs 2020 gestartet ist. Welches Potenzial in der deutschenFootball-Szene steckt, hat Chio Tortillas schon länger erkannt: Als erstedeutsche Snack-Marke hat sie früh das Feld betreten, denn Tortillas gehörensowohl in den USA als auch in Deutschland zum wichtigsten Football-Spiel desJahres einfach dazu. Seitdem nutzt die Marke den Football-Trend professionellfür sich. Allein in 2019 hat sich Chio Tortillas dank kreativerMarketing-Maßnahmen ein überragendes Umsatzwachstum von über 60 Prozent in derheißen Phase der Saison erspielt.In diesem Jahr erneut ein fester Teil des Kampagnenteams sind die deutschenGesichter des American Football und Chio Markenbotschafter: Patrick "Coach"Esume und Christoph "Icke" Dommisch. Auf den Social Channels teilten die beidenModeratoren des ProSieben "ran Football"-Studios bereits Spaß, Sportwissen undChio Tortillas.Chio Tortillas TV-Spot - der Touchdown unter den WerbespotsEinen Schritt weiter geht die Marke Chio dieses Jahr mit den beidenFootball-Pros in den Hauptrollen ihres exklusiven Spots. Dieser kann in keinembesseren Setting spielen als an jenem Ort, auf den am Event-Tag alle Blickegerichtet sind - dem Football-Feld. Gemeinsam mit einer Mannschaft in vollerAusrüstung zeigen sich Coach Esume und Icke in ihrem Element: der Coach aufseine mitreißende Art als Trainer und Motivator, während Icke als stolzerVerteidiger seines Lieblingssnacks kein Yard zu weit ist. Die Zuschauer inDeutschland erwartet damit ein wahres Storytelling-Glanzstück; ein humorvollerMix aus echtem Football-Fieber, Snack-Spaß und inspirierendem Teamgeist!Saskia Rosendahl, Head of Marketing Chio & Head of Communications beiIntersnack:"Die deutsche Football-Fanszene wächst kontinuierlich - und das Thema passtideal zur Marke Chio. Tortillas sind sowohl in den USA als auch in Deutschlandder Snack zum Football. Wir haben diesen Trend bereits vor zwei Jahren als erstedeutsche Snack-Marke erkannt und für uns genutzt. Mit unserem exklusiven TV-Spotzum Saisonfinale gehen wir in diesem Jahr noch einen Schritt weiter und machenauch in Deutschland die Werbepause zum Entertainment-Highlight."Starke Offense: Werbepausen sind längst ein Event für sichDer Hype um die TV-Spots in den Werbepausen des Football-Finales machtmancherorts sogar dem Spiel selbst Konkurrenz: Einige Zuschauer in den USAschalten das Finale allein wegen der Werbespots ein. Auch in Deutschland habendie Spots längst Kult-Status erreicht: Jahr für Jahr werden zahlreiche Rankingsin Medien veröffentlicht, die die besten Spots küren. Warum diese mittlerweilegenauso ein "Watch-Event" sind wie das Spiel selbst, erklärt einMarketingprofessor in einem aktuellen F.A.Z-Bericht: Der Zauber des sportlichenGroßevents färbe auf die Spots ab und mache sie damit selbst zum sozialenEreignis. Besonders sehenswert macht die TV-Spots in der Spiel-Nacht zumeist einungewöhnliches, mutiges Storytelling, kinofilmreife Aufnahmen, ein einzigartigerHumor und die Einbindung einiger der bekanntesten Stars der Welt.Must-See auch in Deutschland: insgesamt 177 Millionen TV-KontakteDieses Timeout dürfte Fans schmecken: Als erste Marke überhaupt macht ChioTortillas dank ihres exklusiven Spots die Werbepause auch in Deutschland zueinem Entertainment-Highlight. Als offizieller Sponsor des populären "ranFootball"-Studios auf ProSieben erhält Chio Tortillas auch dieses Jahr die volleTV-Aufmerksamkeit. 2019 verzeichneten die Football-Übertragungen in Deutschlandein Plus von 22 Prozent. Allein die Play-Off-Spiele erzielten teils bis zu 16,9Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Beeindruckende 119Millionen TV-Kontakte wurden in 2019 mit den Ausstrahlungen der Play-Off-Spieleund des Finales in Deutschland erreicht.Chio macht den Run: kein Football-Spiel ohne TortillasDer TV-Spot wird neben der Social-Media-Kampagne mit über 20 MillionenZielgruppenkontakten von einer umfassenden PR-Kampagne mit Verlosungen sowieeiner aufmerksamkeitsstarken Präsentation am POS begleitet. Mit umfangreichenMarketing-Maßnahmen sorgt Chio abermals dafür, dass Tortillas weiterhin als dieFootball-Knabberei an der Spitze der Stats stehen. Zur Entwicklung desGesamtkonzepts hat Chio Tortillas die Ulmer Kreativagentur Rupp - dieMarkenflüsterer ins Boot geholt.Über ChioChio ist die älteste Kartoffelchipsmarke Deutschlands und begeistert dieVerbraucher seit über einem halben Jahrhundert mit seiner unvergleichlichenWürze und Knusprigkeit. Der Klassiker Chio Red Paprika ist bis heute erfolgreichim Sortiment und mit seinem unverkennbaren Geschmack eine der beliebtestenKartoffelchipssorten Deutschlands. Chio liefert durch den Ausbau seinesStammsortiments immer wieder neue Snackimpulse und bringt mit innovativenLimited Editions Abwechslung in den Kartoffelchipsmarkt. Das breite Portfolioumfasst neben Chio Chips zudem weitere erfolgreiche Produkte wie Chio Tortillas,Dips und Popcorn. Die Marke Chio zählt zu den bekanntesten SnackmarkenDeutschlands und gehört zur Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG mitHauptsitz in Köln.Weitere Informationen über die Marke Chio finden Sie unter www.chio.de.Über IntersnackDie Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG ist ein Top-Unternehmen im deutschenMarkt für Salzige Snacks und hat ihren Hauptsitz in Köln. Als Teil dereuropaweit tätigen Intersnack Group mit Sitz in Düsseldorf produziert Intersnackan fünf deutschen Produktionsstandorten ein umfassendes Produktportfolio. DasUnternehmen ist heute mit den bekannten Marken funny-frisch, Chio, POM-BÄR undgoldfischli erfolgreich am Markt vertreten. Das breite Sortiment von Intersnackbietet neben klassischen Kartoffelchips und Erdnussflips eine Vielzahlgebackener Produkte und einzigartiger Snack-Spezialitäten. Bei Intersnack stehtnicht nur das stetige Wachstum innerhalb des Stammsortiments im Vordergrund,auch erfolgreiche Innovationen setzen regelmäßig starke Impulse im Markt.Weitere Informationen über Intersnack und seine Marken finden Sie unterwww.intersnack.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Pressebüro Intersnackc/o achtung! MaryLinda SchippRatinger Str. 9, 40213 DüsseldorfTel.: +49 151 41426210, Email: pressebuero.intersnack@achtung.deFirmenkontakt:Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KGSaskia RosendahlErna-Scheffler-Straße 3, 51103 KölnTel.: +49 151 72074306, Email: pressebuero.intersnack@achtung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39497/4505033OTS: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KGOriginal-Content von: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell