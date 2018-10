Chinney Kin Wing: Ist es das gewesen?

An der Börse Hong Kong schloss die Chinney Kin Wing-Aktie am 28.09.2018 mit dem Kurs von 0,26 HKD. Die Chinney Kin Wing-Aktie wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Chinney Kin Wing auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Chinney Kin Wing hat mit einer Dividendenrendite von 11,54 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche beträgt +9,62. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Chinney Kin Wing-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Chinney Kin Wing heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 50 Punkten, zeigt also an, dass Chinney Kin Wing weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Chinney Kin Wing auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,82). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Chinney Kin Wing-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Chinney Kin Wing wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Chinney Kin Wing auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.