Chinesisches Tourismusziel Sanya veranstaltet Roadshow in Moskau

Die Stadt ergreift Maßnahmen zur Analyse und Entwicklung ihrestraditionellsten Marktes: Reisende aus RusslandMoskau (ots/PRNewswire) - Am 8. März schickte das Sanya Tourism,Culture, Radio, Television and Sports Bureau eine Delegation fürTourismusförderung zur Intourmarket-2019, der internationalenReisemesse, die vom 9. bis 11. März in Moskau stattfand. DieDelegierten informierten unter anderem über die vielen Vorteile vonSanya als Urlaubs- und Tourismusziel und verwiesen auf den visafreienZugang für Reisende aus 59 Ländern und die 11Nonstop-Flugverbindungen zwischen Russland und Sanya. Die Delegationstellte Künstler mit einer Gesangs- und Tanzdarbietung vor, die sichstark an den Traditionen der Li und Miao orientiert, den beidenVolksgruppen, die die Ureinwohner von Sanya und seiner unmittelbarenUmgebung darstellen.Das Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureauveranstaltete eine Roadshow in Moskau, dem wichtigsten russischenTourismusquellenmarkt, um für ihre visafreie Politik, dieNon-Stop-Flugdienste und die einzigartigen tropischen Urlaubsangeboteam Meer zu werben, um mehr russische Touristen anzuziehen. Derstellvertretender Direktor des Sanya Tourism, Culture, Radio,Television and Sports Bureau, Cao Yuanxin, der Direktor des ChinaNational Tourist Office in Moskau, Wang Xiaoxia, der Direktor derAbteilung Tourismus und Hospitality Management des MoskauerTourismusbüros, Aleksei Tihnenko und Travel Industry Analyst TangSixian vom Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and SportsBureau nahmen an der Veranstaltung teil.Im Moskauer Staropetrovsky Atrium Business Center wurden eintraditioneller Tanz, ein Nationalitätentanz der Li sowie Bambustänzeaufgeführt, zu deren Teilnahme das Publikum eingeladen wurde.Außerdem wurden spezielle, aus Muscheln von den Stränden Sanyashergestellte Geschenke vergeben, um die einzigartigen Eigenschaftender Stadt zu demonstrieren. Sanya liegt am tropischen Breitengrad von18 Grad nördlicher Breite und hat ein angenehmes Klima. Es lud dieMoskauer Bürger zu einem Besuch ein und bot ihnen die Möglichkeit,mehr über die einzigartige Kultur Hainans, seine neue visafreiePolitik und das neue Tourismusformat von Sanya inmitten der Gründungder Hainan-Freihandelszone zu erfahren.Herr Cao sagte, dass sich Hainan, das im Begriff ist, eineFreihandelspilotzone zu planen, und bei Erfolg dieser Pilotzone zueinem vollwertigen Freihandelshafen mit chinesischen Merkmalenausgebaut wird, zum Ziel gesetzt hat, das beliebteste Reiseziel derWelt für russische Touristen zu werden. Die Tourismusbehörden vonSanya und Russland haben einen Austausch- und Kooperationsmechanismuseingerichtet, um die Fähigkeit zu verbessern, die Sicherheit derrussischen Reisenden zu gewährleisten und ein freundlicheres undsichereres Umfeld für sie zu schaffen. Sanya hat außerdem eine Reihevon touristischen Angeboten herausgebracht, die sich an denErwartungen russischer Touristen orientieren, darunter dasweltberühmte Luxusresort Atlantis Sanya, Haichang Fantasy Town,mehrere heiße Quellen und traditionelle chinesische medizinischePhysiotherapiedienste. Durch die Verbesserung der russischenBeschilderung in und um Sanya und russische Menüs in einigen Hotelswird Hainan zu einem Freizeitziel, das russischen Touristen einGefühl der Zugehörigkeit vermittelt.Im Jahr 2018 besuchten 204.000 russische Touristen Sanya undmachten Russland zur größten Quelle für ankommende Touristen in dieStadt. Sanya bietet 11 Direktflüge zu Städten in ganz Russland an,darunter Jekaterinburg, Irkutsk, Kasan, Chabarowsk, Krasnojarsk,Moskau, Nowosibirsk, Ufa, Ulan-Ude, Wladiwostok und Zhukowsky.Insgesamt werden 19 Flüge pro Woche angeboten und Reisen nach Sanyawerden damit zu einem bequemen Erlebnis, egal wo man im weitläufigenRussland wohnt. Vierzehn Reisebüros mit Sitz in Sanya nahmen an derVeranstaltung zur Tourismusförderung in Russland teil. DieStadtverwaltung von Sanya und das führende Unternehmen im Reisesektorarbeiteten Hand in Hand, um Sanyas traditionellen Quellmarkt fürEinreisende zu analysieren und die Quantität und Qualität derrussischen Einreisenden zu verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833236/Sanya.jpgPressekontakt:Sanya TourismCultureRadioTelevision and Sports Bureau+86-898-8827-0227marketing@sanyatour.gov.cnOriginal-Content von: Sanya Tourism, Culture, Radio, Television and Sports Bureau, übermittelt durch news aktuell