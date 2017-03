Chinesisches Robotertechnik-Startup Makeblock gewinnt zwei Red Dot Awards für Exzellenz im Produktdesign

Führendes Unternehmen für STEM-Ausbildung undBastler-Robotertechnik gibt auf der CeBIT 2017 preisgekrönte Produktebekannt: eine modulare Drohne und eine programmierbareBausteine-PlattformHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Makeblock(http://www.makeblock.com/) (Makeblock Co., Ltd), eine führendeRoboter-Konstruktionsplattform für Bastler und STEM-Ausbildung, wirdheute auf der CeBIT 2017 Conference bekanntgeben, dass dasUnternehmen den renommierten Red Dot Award 2017 für Produktdesign fürzwei Produkte gewonnen hat. Die beiden prämierten Produkte sindAirblock, eine für die STEM-Ausbildung konzipierte, modulare undprogrammierbare Drohne, und Neuron, eine programmierbareBausteine-Plattform, mit der Kinder den Bau von technischen Gerätenlernen können.Experten des internationalen Wettbewerbs "Red Dot Award: ProductDesign" bewerten die besten Produkte des Jahres. Die Produkte werdenanhand von Kriterien wie Innovation, formale Qualität, Funktionalitätund ökologische Verträglichkeit beurteilt. Airblock und Neuron vonMakeblock wurden zu Gewinnern gekürt, sowohl in den KategorienDrohnen & Action-Kameras als auch in den Kategorien Babys & Kinder.Die Gewinner werden offiziell auf der Red Dot Gala am 3. Juli 2017 inEssen in Deutschland bekanntgegeben.Airblock wurde über Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/1818505613/airblock-the-modular-and-programmable-starter-dron) imOktober 2016 lanciert, hat mehr als 829.000 USD aufgebracht undAnfang dieses Monats begann der Versand an die Unterstützer. Neuronist derzeit für Vorbestellungen auf Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/1818505613/makeblock-neuron-an-electronic-building-blocks-pla) ab einem Preis von 39 USD erhältlich und hat bereits mehrals 246.000 USD aufgebracht. Damit wurde die ursprünglich angesetzteZielsumme mehr als verdoppelt.2017 ist für Makeblock ein Wachstumsjahr, ermöglicht durch eineAnfang dieses Monats durchgeführte Serie-B-Kapitalzuführung in Höhevon 30 Millionen USD zur Unterstützung der internationalen Expansionund der Produktentwicklung.Die CeBIT ist eine fünftägige internationale Konferenz, auf derfortschrittlichste Technologien wie beispielsweise künstlicheIntelligenz sowie Anwendungen für virtuelle Realität hervorgehobenwerden, die die Grenzen zwischen Menschen und Technologienverschieben. Makeblock präsentiert sich im Haupt-Ausstellungsbereichin Halle 17, Stand-Nr. A24, wo das Unternehmen eine Reihe vonProdukten zeigen wird, unter anderem Airblock, Neuron und weitereRoboter-Bausätze für Bastler.Über MakeblockMakeblock wurde 2011 gegründet und ist eine führende Roboterbau-und Programmierungs-Lernplattform für Macher, Bastler, STEM-Lernerund Pädagogen. Makeblock bietet diverse mechanische Teile, einfachbedienbare elektronische Module, grafische Programmierungssoftwareund Kurse an, mit denen Menschen ihre Ideen in die Realität umsetzenkönnen. Das Unternehmen konnte mit seinen Produkten bisher über1.000.000 Machern, Schülern und Studenten und Pädagogen aus mehr als140 Ländern eine Freude bereiten und es werden täglich mehr.Makeblock ist eines der besten Unternehmen für Robotertechnik und hates sich zur Aufgabe gemacht, diesen Bereich für Menschen allerKompetenzstufen zu öffnen.Für weitere Informationen folgen Sie @Makeblock(http://www.twitter.com/makeblock) bitte auf Twitter, Facebook(https://www.facebook.com/Makeblock/) oder besuchen Siehttp://www.makeblock.com.Pressekontakt:BAM Communications für Makeblock516-567-3036makeblock@bamcommunications.bizOriginal-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell