Chinesisches Konsortium schliesst LEDVANCE-Übernahme ab / Abschluss der Transaktion erfolgt nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen / LEDVANCE und MLS mit Fokus auf Synergien (FOTO)

München (ots) -Der Verkauf von LEDVANCE durch OSRAM an das chinesischeInvestmentkonsortium, bestehend aus dem strategischen Investor IDGCapital, dem LED-Hersteller MLS CO., LTD. (MLS) und Yiwu State-OwnedAssets Operation Center (Yiwu) wurde heute, 3. März 2017, und mitwirtschaftlicher Wirkung zum 1. März 2017 erfolgreich abgeschlossen.Der Abschluss der Transaktion konnte erfolgen, nachdem die Parteienalle erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Behördenerhalten haben."Wir sind sehr zufrieden mit dieser Transaktion, da sich MLS undLEDVANCE ideal ergänzen. Durch MLS haben wir nun Zugang zu sehrkosteneffizienten und leistungsstarken LED-Komponenten und werdenunsere Präsenz in Asien, insbesondere in China, stärken. Diesunterstützt die LEDVANCE-Strategie, unser Produktportfolioauszubauen, vor allem in den Bereichen LED-Lampen, LED-Leuchten undSmart Lighting. Wir freuen uns auf die vielen neuen Möglichkeiten,welche die Partnerschaft mit MLS mit sich bringt", sagt Jes MunkHansen, CEO von LEDVANCE."Es freut uns sehr, Teil dieser spannenden Transaktion zu sein,bei der ein führender chinesischer LED-Hersteller und ein deutschesLichtunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung, starken Marken,bewährter Technologie sowie internationalen Vertriebskanälenzusammenkommen. Als Mehrheitseigentümer innerhalb desInvestmentkonsortiums wollen wir unsere globale Investmentexpertiseund Ressourcen nutzen, um chinesischen Unternehmen sowie etabliertenUnternehmen aus entwickelten Märkten dabei zu helfen, ihregemeinsamen Marktpotentiale bestmöglich auszuschöpfen", sagt AntonyYu, Partner bei IDG Capital."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Kollegenbei LEDVANCE. Der Erfahrungsschatz und die Qualifikationen desLEDVANCE-Management-Teams und seiner Mitarbeiter sind eine starkeBasis für die Zusammenarbeit. Wir werden eng zusammenarbeiten, umunsere Führungsposition im globalen Lichtmarkt auszubauen", sagt SunQinghuan, Chairman von MLS.LEDVANCE und MLS konzentrieren sich nun darauf, die gemeinsamenSynergien zu heben. Mit MLS bekommt LEDVANCE Zugang zukosteneffizienten LED-Komponenten für seine LED-Produkte und wirdgleichzeitig seine Marktpräsenz in China, dem größten Lichtmarkt derWelt, ausbauen können. MLS hingegen profitiert von LEDVANCEs großerIndustrieerfahrung und der starken internationalen Marktpräsenz.Basierend auf einer Vereinbarung mit OSRAM wird LEDVANCE aufProduktebene weiterhin den OSRAM-Markennamen verwenden (SYLVANIA inden USA und Kanada). Geistige Eigentumsrechte sind eindeutigzugewiesen, so dass MLS und LEDVANCE in der Lage sind, ihreInnovationen global voranzutreiben.ÜBER LEDVANCEMit knapp 9000 Mitarbeitern und in über 120 Ländern aktiv ist dieLEDVANCE GmbH eines der weltweit führenden Unternehmen in derAllgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endanwender. Ausdem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtunghervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittlicheLED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente und vernetzteLösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building als auchtraditionelle Leuchtmittel. Seit 2017 ist LEDVANCE im Besitz einesKonsortiums unter Führung des strategischen Investors IDG Capitalsowie des führenden chinesischen Lichtunternehmens MLS und desFinanzinvestors Yiwu. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte LEDVANCE einenUmsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Basierend auf einer Vereinbarungmit OSRAM wird LEDVANCE weiterhin den OSRAM-Markennamen für seineProdukte verwenden (SYLVANIA in den USA und Kanada).ÜBER IDG Capital1993 gegründet, war IDG Capital eine der ersten ausländischenWagniskapital-Firmen auf dem chinesischen Markt. IDG Capitalbeteiligt sich ausschließlich an chinesischen Firmen. Das aktuellePortfolio von IDG Capital umfasst mehr als 500 Unternehmen, und eshat schon mehr als 120 Unternehmen zu einem erfolgreichen Exitverholfen. IDG Capital verwaltet ein Fondsvermögen von rund 10Milliarden US-Dollar.ÜBER MLSMLS ist eines der führenden High-Tech-Lichtunternehmen in Chinamit Hauptsitz in Zhongshan City, Guangdong. Das Unternehmen ist seit2015 an der Börse in Shenzhen notiert. Mit bis zu 70 Milliarden Stückim Monat ist MLS einer der größten Produzenten von LED-Komponentenweltweit und ist hinsichtlich des Verkaufsvolumens unter den Top10-Unternehmen der globalen LED-Industrie. MLS hat sich dazuverschrieben, die LED-Wertschöpfungskette kontinuierlichweiterzuentwickeln und ist durch seine führende Marktposition zueinem der weltweit wichtigsten Hersteller von LED-Produktenherangewachsen. MLS verfolgt das klare Ziel, seinen Kundenenergiesparende und umweltfreundliche Produkte anzubieten.
Über YiwuYiwu verwaltet Unternehmen und stellt Ressourcen für das Finanz-und Investmentmanagement zur Verfügung. Das von Yiwu betreuteFondsvermögen beträgt mehr als elf Milliarden US-Dollar brutto undrund vier Milliarden US-Dollar netto.