Chinesischer Sportartikelhersteller PEAK stellt die weltweit ersten Basketballschuhe aus dem 3D-Drucker vor

Peking (ots/PRNewswire) - PEAK, einer der führendenprofessionellen Sportartikelhersteller, bringt den weltweit erstenBasketballschuh aus dem 3D-Drucker auf den Markt. Bei derPressekonferenz "2017 PEAK China Tour & Dwight Howard III" am 24.August gab die Firma die Markteinführung der ersten tragbarenBasketballschuhe aus dem 3D-Drucker bekannt.Basketballprofi Dwight Howard kommentierte: Diese Schuhe könnendeutlich mehr leisten als konventionelle Schule. Ich hatte denEindruck, dass die 3D-gedruckten Sohlen und Seitenwände mehrTragekomfort bieten. Vielleicht sehen Sie mich eines Tages mit denBasketballschuhen aus dem 3D-Drucker in einem NBA-Spiel - mitSchuhen, die dank der Forschungsarbeit von PEAK entwickelt wurden."PEAK ist einer der weltweit führenden Sportartikelhersteller, der3D-Drucktechnologie bei Sportschuhen einsetzt. Vor drei Jahren erwarbder Sportartikelhersteller modernste 3D-Druckgeräte und entwickelteProdukte auf Grundlage des 3D-Druckkonzepts. Die Firma brachte diesesJahr im Mai den 3D-gedruckten Laufschuh "FUTURE I" auf den Markt. Mitder Einführung des Basketballschuhs aus dem 3D-Drucker nimmt PEAKeine führende Weltmarktstellung in Bezug auf Forschung, Entwicklungund Anwendung der 3D-Druck-Technologie ein.Auf Basis der inzwischen sehr ausgereiften Technologie, die auchdurch wissenschaftliche Ergebnisse unterstützt wird, die bereits beiden Laufschuhen aus dem 3D-Drucker Anwendung fanden, verwendet PEAKfür das Design SLS-Lasertechnologie und den Druckprototyp ausflexibleren und leichteren TPU-Pulvern.In der Mittelsohle des Dwight Howard III-3D-Basketballschuhsbefindet sich eine 3D-Gitterstruktur, während die Seitenwände eine3D-gedruckte TPU-Struktur aufweisen. Bestehende strukturelleDesigngrenzen werden so überwunden und ermöglichen Designern mehrkreativen Freiraum, so dass den Verbrauchern letztendlich einweltweit einzigartiges professionelles Sportprodukt angeboten werdenkann, das sowohl optisch als auch in Bezug auf die Leistung höchstattraktiv ist.Xu Zhihua, Geschäftsführer von PEAK, meinte: Die neuePrototypherstellungs- und Verarbeitungstechnologie haben eine großeBedeutung für den chinesischen Sportmarkt und die nationale "Made inChina 2025"-Strategie." Nach Einführung des 3D-Laufschuhs und des3D-Basketballschuhs plant das Unternehmen, die 3D-Drucktechnikkünftig auch bei weiteren Produkten anzuwenden und den Verbraucherninnovative Produkte anzubieten. "Unser Ziel ist es, PEAK durchständige Innovation und Ausweitung auf internationale Märkte weltweitzum führenden Anbieter für professionelle Sportartikel zu machen",fügte er hinzu.Clarice Bi+86-15910895682bbx@chinapeak.comPhoto - http://mma.prnewswire.com/media/549860/3D.jpgOriginal-Content von: Peak Sport Products Co., Limited, übermittelt durch news aktuell