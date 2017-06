Chinesischer Roboter fordert CEE-Matheprüfung heraus und erzielt eine Bestleistung von 105 Punkten

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Nach Google AlphaGo tauchte eineweitere Form der künstlichen Intelligenz auf. Das Wissenschafts- undTechnologieunternehmen Chengdu Zhunxingyunxue Technology Co., Ltd.mit Sitz in der Chengdu Hi-Tech Zone hat das AI-System AI-MATHSentwickelt. Als Prüfungsroboter forderte es am 7. Juni Mathefragenvon der Aufnahmeprüfung für chinesische Hochschulen 2017 (ChineseCollege Entrance Examination, CEE) heraus.Der Prüfungsroboter ist ein AI-System, das basierend auf Big Datader Tsinghua University, künstlicher Intelligenz, natürlicherSpracherkennung und hochmodernen Technologien entwickelt ist unddessen Herzstück eine automatische Frage-Antwort-Technologie bildet.Das F&E-Team stammt von einem lokalen Forschungs- undEntwicklungsunternehmen für künstliche Intelligenz in der ChengduHi-Tech Zone.Nach der CEE-Matheprüfung am Nachmittag des 7. Junis blieb derRoboter alleine in einem Raum, während das externe Netzwerkabgeschaltet war, und wurde von Fachkräften beaufsichtigt. Nach Lesender Fragen über E-Paper begann der Roboter über den internen Servermit den Kalkulationen und gab anschließend die entsprechende Antwort.AI-MATHS beendete in zwei Stunden mehrere Prüfungsbögen, woraufhinLehrpersonal die Antworten bewertete. AI-MATHS beendete dieCEE-Probeprüfung für Geisteswissenschaften von Peking in 22 Minutenund erzielte 105 Punkte. Anschließend beendete er die nationaleCEE-Einheitsprüfung II in zehn Minuten, für die er 100 Punkteerhielt.Das AI-MATHS Roboterprogramm fällt unter die Leitung vom "SuperBrain Plan" des Chinese 863-Programms. Lin Hui, Direktor des großenRechenzentrums am Suzhou Automotive Research Institute der TsinghuaUniversity, fungiert als CEO von Zhunxingyunxue. Er sagte, dasKernteam des Unternehmens beteiligte sich am und leitete das ProjektKey Technology and System of Elementary Mathematics Problem Solving,dass dem National 863-Projekt Key Technology and System of Large DataBased Humanoid Robot Intelligence (d. h. ein Matheprüfungsroboter)unterstellt ist.Laut Lin Hui wendet AI-MATHS Small-Scale-Training an und umschnelle Antworten zu erzielen, erhöhte das Team die Anzahl derFragen. AI-MATHS verfügt aktuell über 500 Prüfungen, was insgesamt12.000 Fragen entspricht.Seitdem erhält AI-MATHS Large-Scale-Training und wird flexiblemAusbautraining unterzogen, das selbst Lernfähigkeit in anderenBereichen umschließt. Bislang hat das Technologieunternehmenvorwiegend AI-Bildungsprodukte für Mathematik von weiterführendenSchulen hervorgebracht, die Dutzende von Kapiteln und etwa 4.000 bis5.000 Wissens- und Prüfpunkte abdecken, was die Kosten fürverschiedene Modelle und sowie die Arbeits- und Objektkosten fürmanuelle Annotation beachtlich reduziert.Lin Hui sagte auch, dass AI-MATHS zukünftig nicht nur auf denBildungsbereich beschränkt sein werde, sondern sich auch Gebieten wieFinanzen, medizinische Behandlung, Transportwesen, usw. widmen wird.Während die Begeisterung für AI die Welt im Sturm erobert, hatChina diesen Wissenschaftsbereich in seine nationale Strategieintegriert. Am 5. März 2017 fand AI Erwähnung im Arbeitsbericht desStaatsrates. Sowie Chinas AI-Forschung explosionsartige Fortschrittemacht, optimieren Industriegiganten ihre Bereitstellung einerAI-Industriekette, während Start-ups aus dem Boden schießen, um sicheinen dauerhaften Platz in der Vertikale zu sichern.Experten betonten, dass die AI-Branche ohne Zweifel der Ort für"Unicorn-Unternehmen" sein wird und die Bündelung von Talenten zueinem wichtigen Faktor werden wird, der Chinas AI-Entwicklungbeeinflusst.Lin Hui offenbarte, dass das Unternehmen auf der Suche für dasglobale technische High-End-Personal sei und die Entwicklung desUnternehmens stark durch die AI-basierten Industrien unterstütztwerde, die in der Chengdu Hi-Tech Zone angesiedelt sind,einschließlich Software-Entwicklung, Cloud Computing, Big Data,Networking und intelligenter Fertigung, sowie durch die gesundeTalentumgebung hier gestärkt werde. Aktuell stammen 90 % dertalentierten Mitarbeiter des Unternehmens aus Chengdu. Dabei wirdinsbesondere ein Großteil der unentbehrlichen technischen Mitarbeitervon der University of Electronic Science and Technology of China(UESTC) rekrutiert. Der leitende Wissenschaftler der UESTC stellteebenfalls den Algorithmus sowie die theoretische Unterstützung fürAI-MATHS bereit.Pressekontakt:Yan Wang86-18180730815779293957@qq.comOriginal-Content von: Chengdu High-Tech Industrial Development Zone, übermittelt durch news aktuell