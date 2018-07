Chinesischer Milliardär warnt US-Regierung vor Handelskrieg

Berlin (ots) - Positec-Chef Don Gao: Wirtschaftliche Abschottungschwächt ein Land / "Schon die chinesische Mauer hat niefunktioniert"Berlin, 17. Juli 2018 - Der Chef des chinesischenElektrowerkzeug-Konzerns Positec, Don Gao, hat vor den Folgen einesglobalen Handelskriegs und wirtschaftlicher Abschottung gewarnt. MitBlick auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölleauf Produkte aus der EU und China sagte der Milliardär demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Heft 8/2018, EVT 19. Juli): "Wenn eineRegierung ihre Wirtschaft abriegelt, bringt sie das Land um dieMöglichkeit, mit der Welt Schritt zu halten. So etwas schwächt einLand." Schon vor 2000 Jahren habe sich China die chinesische Mauerausgedacht, um sich abzuschotten, sagte Gao. "Aber sie hat niefunktioniert, allenfalls für eine kurze Zeit. Langfristig hat sie unsgeschadet. China war einst die führende Wirtschaft der Welt. Dannfiel das Land zurück und wurde von ausländischen Mächten gedemütigt.Wir haben 100 Jahre benötigt, um uns zu erholen." Auch den USA droheauf lange Sicht ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, wenn sie sicheinigelten, fügte Gao hinzu. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieklugen Köpfe in Amerika das nicht sehen."Nach Ansicht des Positec-Eigentümers, der vor einigen Monaten dieRechte an der deutschen Elektrogeräte-Marke Kress übernommen hat, hatsich auch in Deutschland die Haltung gegenüber Investitionen ausChina in jüngster Zeit verändert. "Ich spüre, dass viele im Westensehr besorgt sind", sagte Gao - unter anderem wegen der PekingerIndustriestrategie "Made in China 2025" und der jüngsten Übernahmenwestlicher Unternehmen. "Einige in Europa scheinen zu denken: In derVergangenheit war Chinas wirtschaftlicher Aufstieg kein Problem, weiler nur auf Low-End-Technologie basierte. Aber was passiert, wenn dieStrategie "Made in China 2025" erfolgreich ist?" Zwar verschärfe sichdurch den Aufstieg Chinas der Wettbewerb, fügte Gao hinzu. Zugleichwachse aber der Markt insgesamt. "Es wird nicht so sein, dass dieeine Seite alles gewinnt und die andere alles verliert."Der im Jahr 1994 gegründete Positec-Konzern aus Suzhou in der Nähevon Shanghai verkauft in erster Linie Elektro- und Gartengeräte derMarken Worx und Kress. Der Exportanteil liegt bei rund 90 Prozent.Die Hälfte seines Umsatzes macht das Unternehmen in den USA.Pressekontakt:Thomas Steinmann, Redaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5119E-Mail: steinmann.thomas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell