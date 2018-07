Chinesischer Leihradanbieter weitet Angebot nach Köln aus

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Die Fahrräder des chinesischen Leihradanbieters Mobike können nun auch in Köln gemietet werden.



Zwei Monate nach dem Start des Dienstes in Düsseldorf weitet der Anbieter seinen Service auf die zweite NRW-Stadt aus, wie das Unternehmen und die Stadt am Freitag mitteilten. Mobike will demnach zunächst rund 500 Fahrräder in Köln aufstellen. Sie sollen zunächst nur im Innenstadtbereich zur Verfügung stehen.