Chinesischer Immobilienentwickler Country Garden im dritten Jahr in Folge auf der Fortune Global 500-Liste

Das Unternehmen steigt auf den 177. Platz auf der Liste 2019Foshan, China (ots/PRNewswire) - Die Veröffentlichung der Ausgabe2019 der Fortune Global 500-Liste fand offiziell am Abend des 22.Juli statt, und Wal-Mart, Sinopec und die Shell Oil Company nehmendie drei Spitzenplätze der Liste ein. Zusammengefasst verzeichnetendie Fortune Global 500-Unternehmen insgesamt Betriebserträge von 32,7Billionen USD, was verglichen mit dem Vorjahr einem Anstieg von 8,9Prozent entspricht, während ihre Gewinne ein neues Hoch von 2,15Billionen USD erreichten, was einem Anstieg von 14,5 Prozententspricht. Die Nettogewinnmarge kletterte auf 6,6 Prozent, währendsich die Nettokapitalrendite auf 12,1 Prozent erhöhte.Die Rangliste der Fortune Global 500 gilt als ausgewieseneReferenz im Hinblick auf internationale Unternehmensrankings aufBasis der Betriebserträge. Die Rangstufen weisen auf die neuestenEntwicklungstrends unter den weltweit größten Unternehmen hin.Chinesische Unternehmen dominierten auf der Liste, denn 129 vonihnen erreichten eine Positionierung und übertrafen zahlenmäßig soihre amerikanischen Pendants (121 Einträge). Sinopec, PetroChina unddie State Grid Corporation of China waren die drei SpitzenunternehmenChinas und bewiesen, dass sich China trotz einer schleppendenglobalen Konjunktur ein stabiles Wachstum bewahren konnte,unterstützt von den herausragenden Leistungen der in Chinabeheimateten Firmen.Trotz des Rückgangs im gesamten chinesischen Immobilienmarkt inder zweiten Hälfte des letzten Jahres und einer Reihe von in Kraftgetretenen Maßnahmen, die den Markt abbremsen sollten, konntenchinesische Immobilienentwickler herausragende Finanzergebnissemelden. Fünf chinesische Immobilienfirmen nahmen auf der Liste ihrePlätze unverändert zum Vorjahr ein, und zwei Unternehmen rangiertenzum ersten Mal unter den Top 200. Country Garden (02007.HK)veröffentlichte einen Ertrag von 57,3087 Milliarden USD, was einerErhöhung gegenüber dem Vorjahr von 70,7 Prozent entspricht. DasUnternehmen hat 2019 den 177. Platz erklommen, was bedeutet, dass essich seit dem letzten Jahr um 176 Positionen verbessert hat und damitden größten Anstieg für jedes einzelne Unternehmen auf der Listeverzeichnen kann. Dieses Jahr markierte die Einbeziehung von CountryGarden im dritten Folgejahr seit seinem ersten Erscheinen auf derListe im Jahr 2017 ein Zeugnis für schnelle Verbesserungen imHinblick auf Stärke und Größe des Unternehmens.CountryGardensRangstufenauf derFortuneGlobal500-ListeJahr Rangstufe Angestiegen2017 467 -(erstesErscheinenauf derListe)2018 353 1142019 177 176Quelle:FortuneGlobal500-ListeCountry Garden hat sein starkes Wachstum sowohl bei Erträgen alsauch Gewinnen für 2018 fortgesetzt. Laut Geschäftsbericht 2018stiegen die vertraglichen Umsätze des Unternehmens im Jahresvergleichrasant um 31,25 Prozent auf 501,88 Milliarden Yuan an, während dieErträge sich um 67,1 Prozent auf 379,08 Milliarden Yuan verbesserten.Der Nettogewinn belief sich auf 48,54 Milliarden Yuan, ein Anstiegvon 68,8 Prozent, während der den Aktionären zurechenbare Gewinn34,62 Milliarden Yuan betrug, was einem Anstieg von 32,8 Prozententspricht.Der führende chinesische Immobilienentwickler meldete Umsätze von281,95 Milliarden Yuan für die erste Jahreshälfte 2019 und bewahrtedamit seine starke Wachstumsdynamik. Anfang 2019, als Immobilien,moderne Landwirtschaft und Robotik als die drei zentralenGeschäftsbereiche bestimmt wurden, kündigte das Unternehmen neuePläne an, um ein umfassender hochtechnologischer Anbieter fürLifestyle-Lösungen für eine bessere Welt zu werden, der auf die sichwandelnden Marktanforderungen und Entwicklungstrends reagiert.Country Garden ist zu einer Säule des FTSE China 50 Index, desHang Seng China 25 Index und der MSCI Global Standard Indizesgeworden. Das Unternehmen wurde auch in den Hang Seng CompositeIndex, Hang Seng Mainland 100 und den Hang Seng China EnterprisesIndex aufgenommen und zeigt damit, dass die steigendeUnternehmensgröße, die starke Ertragskraft und das vielversprechendeWachstumspotenzial des Unternehmens unter institutionellen Anlegernanerkannt werden. Country Garden wird von Fitch mit "BBB-", von S&Pmit "BB+" und von Moody's mit "Ba1" (stabiler Ausblick) bewertet.Dies ist insgesamt ein aussagekräftiger Beweis dafür, dass die dreiinternational renommierten Ratingagenturen Vertrauen in die Zukunftdes Unternehmens haben.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/950103/Country_Garden_Holdings.jpgPressekontakt:Liu Xin +86-176-8827-9986liuxin64@countrygarden.com.cnOriginal-Content von: Country Garden Holdings, übermittelt durch news aktuell