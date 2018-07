Chinesischer Hersteller CATL baut Batteriezellen-Fabrik in Thüringen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

ERFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Der chinesische Hersteller CATL will Batteriezellen für Elektroautos in Thüringen produzieren.



Geplant sei ein Werksneubau, sagte Landes-Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Details zu dem Großprojekt, über das es seit Wochen Spekulationen gegeben hatte, würden am Montagnachmittag in Berlin vorgestellt, kündigte Tiefensee an. Eine Vereinbarung mit dem Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) werde zuvor im Rahmen der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen unterzeichnet.