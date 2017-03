Chinesischer Finanzinvestor interessiert sich für Bundesliga-Clubs

Berlin (ots) - Fosun sondiert Einstieg in den deutschenProfi-Fußball / Gespräche mit mindestens sechs VereinenBerlin, 21. März 2017 - Der chinesische Finanzinvestor Fosun hatInteresse an einem Einstieg in die Fußball-Bundesliga. Wie dasWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 4/2017, EVT 23. März) unterBerufung auf Finanz- und Bundesliga-Kreise berichtet, hat dieBeteiligungsgesellschaft seit 2015 mit mindestens sechs deutschenVereinen Gespräche geführt. Dabei handelt es sich um Werder Bremen,Borussia Dortmund, Hertha BSC, den VfL Wolfsburg, den Hamburger SVund Borussia Mönchengladbach. Bei mehreren Clubs ging es um einemögliche Minderheitsbeteiligung von Chinas größtem privatenFinanzkonglomerat. Zu einem Abschluss ist es bislang allerdings nichtgekommen.Nach 'Capital'-Informationen waren mehrere Bundesliga-Clubs in derVergangenheit bereits zu Besuch in der Fosun-Zentrale in Schanghai.Mit einigen Vereinen steht Fosun weiterhin in Kontakt. Bei anderenist eine Kapitalbeteiligung inzwischen kein Thema mehr. Ein Grund,warum die Gespräche bisher ohne Abschluss blieben, ist die sogenannte50+1-Regel - eine deutsche Besonderheit, die verhindert, dassInvestoren die Mehrheit an einem Proficlub übernehmen können. "50+1ist ein großes Thema", sagte ein Liga-Insider dem Magazin. Fosunwollte sich auf Anfrage nicht äußern.Fosun ist seit einiger Zeit auf großer Einkaufstour in Europa. InDeutschland hat die Beteiligungsfirma bereits die Privatbank Hauck &Aufhäuser übernommen. Zum Portfolio gehören auch derFeriendorf-Betreiber Club Med sowie Beteiligungen am TouristikkonzernThomas Cook und am Cirque du Soleil. Fosun-Eigentümer Guo Guangchanggilt als großer Fußballfan. Im vergangenen Sommer hat derFinanzinvestor bereits den englischen Zweitliga-Club WolverhamptonWanderers gekauft.Pressekontakt:Thomas Steinmann , Redaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5119E-Mail: steinmann.thomas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell