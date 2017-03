Chinesischer E Fund und niederländische APG stellen Financial Future Planning Academy vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Nach der Unterzeichnung einerAbsichtserklärung im Juni letzten Jahres planen E Fund, derdrittgrößte Vermögensverwalter in China, und APG, einer der größteneuropäischen Pensionsverwalter, die Gründung einer gemeinsamen"Financial Future Planning Academy". Die Akademie wird mitTop-Universitäten in beiden Märkten zusammenarbeiten mit Schwerpunktauf Finanzanlagen, Technologie, Regelwerken und Vorschriften. Bei derForschung wird es um branchenrelevante Themen gehen, um bessereAnlageprodukte und Beratungsdienste bei der Umsetzung von Regelwerkenanzubieten.Sau Kwan, President von E Fund, sagte: "Wir sind begeistert überden Aufbau einer gemeinsamen Akademie mit APG. Ich erwarte, dass dieAkademie die Funktion einer Denkfabrik erfüllt und für beide Märkteeine Rolle als Vordenker und Lösungsanbieter übernimmt. Sie wird unsbei der Entscheidungsfindung unterstützen und unseren Kunden und derGemeinschaft einen dauerhaften Dienst erweisen."Die Partnerschaft zwischen E Fund und APG begann im Juni letztenJahres und deckt ein breites Spektrum in den BereichenPensionsverwaltung, Vermögensverwaltung und IKT ab. In denvergangenen 10 Monaten wurde viel Arbeit geleistet, beispielsweisebei der Entwicklung einer gemeinsamen Anlageplattform für denchinesischen Markt und im Rahmen einer Technologiepartnerschaft.Gerard van Olphen, CEO von APG, kommentierte die Schaffung derAkademie wie folgt: "Wir freuen uns sehr, Mitgründer dieser Akademiezu sein. Es ist ein Meilenstein in unserer Partnerschaft mit E Fund.Die Akademie wird professionelle Erkenntnisse und Beratungsleistungenliefern, um unsere Forschungs- und Anlagebemühungen zu unterstützen,damit wir Anlegern und Privatpersonen eine bessere Hilfestellung beider Altersvorsorge anbieten können."Informationen zu APGAPG ist Pensionsadministrator und Verwalter von Pensionsvermögenfür jeden fünften niederländischen Haushalt. Zum Ende des Jahres 2016investierte das Unternehmen ein Pensionsvermögen von 443 MilliardenEuro als Treuhänder bzw. Pensionsverwalter und ist damit einer dergrößten Pensionsverwalter in Europa und einer der größtenTreuhandverwalter weltweit. APG ist weltweit tätig und verfügt überNiederlassungen in den Niederlanden (Amsterdam und Heerlen) undTochterfirmen in Hongkong und New York. Über 2.000 hoch qualifizierteMitarbeiter sind in Pensions- und Vermögensverwaltung tätig.Informationen zu E FundE Fund wurde am 17. April 2001 aufgelegt und hat sich zu einemführenden Vermögensverwalter entwickelt, der in ChinaVermögensverwaltungsdienste im Bereich Investmentfonds,Pensionskassen und Einzelkontengeschäft anbietet. Zum Endes desJahres 2016 verwaltete das Unternehmen ein Vermögen von insgesamtüber 1 Billion RMB und belegt damit unter den chinesischenVermögensverwaltern den 3. Platz. Beim verwalteten Vermögen ohneGeldmarktfonds belegt das Unternehmen den 1. Platz. E Fund hat seinenHauptsitz in Guangzhou (China) und verfügt über Niederlassungen inPeking, Schanghai, Hongkong sowie anderen großen chinesischenMetropolen und New York.Pressekontakt:Amy Xie86 138 7152 2085xiecong@efunds.com.cnOriginal-Content von: E Fund, übermittelt durch news aktuell