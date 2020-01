Hamburg (ots) - Die chinesische Botschaft in Berlin hat sich im vergangenen Jahrfür ein journalistisches Projekt eingesetzt, mit dem Einfluss auf die deutscheChinaberichterstattung genommen werden sollte. In einem Schreiben, das nachRecherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" unter anderem an mehreredeutsche DAX-Konzerne ging, warb der damalige chinesische Botschafter Shi Mingdeim Februar 2019 dafür, Geld für ein "China-Portal für Deutschland"bereitzustellen. Shi erklärte in dem Schreiben u. a., dass es sein Anliegen sei,den Deutschen "ein besseres China-Bild zu vermitteln".Das Projekt mit dem Namen "Chinareporter" wurde von zwei deutschen Journalistenkonzipiert, einem ehemaligen Mitarbeiter des "Manager Magazins" und einem freienMitarbeiter, der unter anderem für die Wochenzeitung "Die Zeit" und den"Spiegel" schreibt. Beide Journalisten gelten als renommierte Chinakenner.Den beiden Journalisten sei es mit ihrem Projekt "Chinareporter" zuzutrauen,"das China-Bild in Deutschland dauerhaft zu beeinflussen und objektiver" zugestalten. Die hochrangigen Wirtschaftsvertreter bittet Shi darum, sich"zeitnah" mit den beiden zu treffen, damit der "Chinareporter" bald startenkönne. Weiter schreibt der scheidende Botschafter zu dem Projekt: "Aus Pekingwerde ich es weiter begleiten".Dem Schreiben ist ein zweiseitiges Konzept der beiden Journalisten beigefügt.Demnach war für das Projekt "Chinareporter" ein Jahresbudget von 250.000 Euroangedacht, von dem u. a. drei feste und drei freie Mitarbeiter bezahlt werdensollten. Ziel sei es gewesen, den Leserinnen und Lesern "eine differenzierteBerichterstattung" über China zu bieten, hierbei sollten in mehreren Rubriken,darunter "News", "Veranstaltungen" sowie "Essen + Reisen" regelmäßig Artikelpubliziert werden. In dem Schreiben heißt es weiter: "Als Rechtsform ist eingemeinnütziger Verein vorgesehen, ähnlich der Atlantik-Brücke e. V.".In einem weiteren Schreiben an deutsche DAX-Unternehmen bekräftigte ShisNachfolger, der aktuelle chinesische Botschafter Wu Ken das Anliegen. In einemBrief von Anfang Dezember 2019, der ebenfalls an deutsche DAX-Unternehmen ging,bittet Wu die deutschen Wirtschaftschefs "aus aktuellem Anlass (...), in derSache tätig zu werden". Weiter heißt es: "Angesichts der einseitigenMedienberichterstattung hier in Deutschland über China ist die Vermittlung einesallseitigen, besseren China-Bildes in Deutschland immer aktueller und dringendergeworden". Ende November hatten mehrere internationale Medien, darunter auchNDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" unter dem Stichwort "China Cables" über diemassenhafte Inhaftierung und Drangsalierung muslimischer Minderheiten in derRegion Xinjiang im Nordwesten Chinas berichtet.Der ehemalige Mitarbeiter des "Manager Magazins" ist auch Mitglied des unlängstgegründeten Vereins "China-Brücke e. V.". Den Vorsitz des Vereins führt derehemalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Auf Nachfrage erklärteFriedrich, der heute Vizepräsident des Deutschen Bundestages ist, der"China-Brücke e. V." gehe u. a. auf seine Initiative zurück und wolle einenstärkeren Austausch von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaftbeider Länder ermöglichen. Friedrich sagte weiter, das Projekt "Chinareporter"sei nicht Teil der "China-Brücke". Er selbst habe von dem Vorhaben erst vorwenigen Wochen erfahren. Auf die Frage, wie er das Verhalten der chinesischenBotschafter bewerte, sagte Friedrich, es überrasche ihn nicht, "dass Botschafterund ihre Mitarbeiter dazu beitragen wollen, dass ihr Land in der Öffentlichkeitdes Gastlandes gut wegkommt. Ich hoffe, dass dies auch auf deutsche Botschafterzutrifft."China versuche auf unterschiedlichen Ebenen, politische Entscheidungsprozesse zubeeinflussen, warnt der stellvertretender Direktor des Mercator Institut fürchinesische Studien (MERICS) Mikko Huotari: "Es wird an vielen Stellen versuchtPartnerschaft mit Institutionen, durch Vernetzung mit Wirtschaftsakteuren, mitLobbyisten, mit hochrangigen Offiziellen, früheren Staatsoberhäuptern, mitfrüheren regierungsoffiziellen Verbindungen aufzubauen, die dann ebenlangfristig auch dazu genutzt werden, Meinung im Sinne Chinas zu machen", soHuotari.Die beiden Journalisten bestätigten den Vorgang zum Chinareporter und sagten,dass die "Planungen für den "Chinareporter" Anlass zu Missinterpretationen gebenkonnten", das Projekt sei inzwischen eingestellt. Die Journalisten bestätigtenweiter, dass sie ihr Projekt dem damaligen Botschafter Shi Mingde im Rahmeneines Abendessens vorgestellt hätten. Eine Finanzierung von chinesischer Seitesei dabei bewusst "zu keinem Zeitpunkt" angedacht gewesen. Auf Nachfrageerklärte das "Manager Magazin" und "Der Spiegel", man habe erst durch NDR, WDRund "Süddeutscher Zeitung" von dem Vorgang erfahren. "Die Zeit" gab an, ihrMitarbeiter habe sie einen Tag vor Eintreffen der Anfrage über das gescheiterteProjekt informiert. Alle drei Medien wollen den Vorgang nun intern aufklären.Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ hat keines der angeschriebenen Unternehmender Bitte der Botschaft entsprochen.Die chinesische Botschaft wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern.