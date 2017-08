Chinesischer Automarkt legt an Tempo zu

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Automarkt gewinnt zunehmend an Tempo.



Laut Zahlen des Herstellerverbands CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) vom Freitag legte der Verkauf im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent auf 1,97 Millionen Fahrzeuge zu. Demnach wurden im Land in den ersten sieben Monaten insgesamt 4,1 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft.

Der Branchenverband Passenger Car Association (PCA) hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass die Zahl der verkauften Passagierfahrzeuge im Juli um 5,5 Prozent auf 1,7 Millionen Autos gestiegen war. Die beiden Verbände nutzen unterschiedliche Abgrenzungen für ihre Statistiken.