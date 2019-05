Chinesischer Autohersteller BYD nimmt Produktion von Elektrofahrzeugen im Changzhou National Hi-Tech District auf

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - BYD, der chinesischeHersteller elektrischer Plug-in-Fahrzeuge (Electric Vehicle, EV),meldete am 25. April, eine Fertigungsstätte für EVs und EV-Bauteileim Changzhou National Hi-Tech District (CND) einzurichten, um dersteigenden Nachfrage des EV-Markts gerecht zu werden und seineProduktionskapazität für reine Elektro-PKWs auszubauen. Die neueFertigungsstätte von BYD in Ostchina, die voraussichtlich eineInvestition von 10 Milliarden Yuan erfordert, wird nachFertigstellung wohl in der Lage sein, jährlich 400.000 vollständigeFahrzeuge mit einem Produktionswert von über 50 Milliarden Yuanauszustoßen.In der neuen Anlage werden die Dynasty-Serie und die"E"-Produktreihe (reine Elektrofahrzeuge von der A00-Klasse bis zurC-Klasse, die zehn Modell umspannen) von BYD gefertigt werden. DerEnergieverbrauch der Modelle, die über eine Reichweite von 450 bis600 Kilometer verfügen, beträgt zwischen 17,3 und 17,9 KWh proKilometer. Der chinesische Autohersteller plant, auf lange Sicht einForschungs- und Entwicklungszentrum in Changzhou einzurichten.Wang Quan, Sekretär des Changzhou Kommunalausschusses der VRC,sagte während seines Treffens mit Wang Chuanfu, Gründer undVorsitzender von BYD, dass die Einrichtung der neuen Anlage inEinklang mit den aktuellen Trends des EV-Sektors stünde sowie mit derWachstumsstrategie von BYD und der Planung von Changzhou für seinenächste Entwicklungsphase übereinstimme. Die Win-Win-Kollaborationzwischen BYD und der Stadt Changzhou vereint die Stärken desAutoherstellers in den Bereichen Branding, Technologie undMarktpräsenz mit Changzhous Vorzügen hinsichtlich Entwicklung, Talentund strategischem Standort. Dadurch wird eine Synergie geschaffen,die sich positiv auf die Entwicklung von Chinas EV-Sektor in punctotechnologischer Innovation und industrieller Wettbewerbsfähigkeitsowie auf den Plan des Landes, zu einem weltweiten führenden Anbietervon Medium- und High-End-Produkten im Bereich erneuerbare Energie zuwerden, auswirken wird.Der Vorsitzende von BYD brachte seine Zuversicht bezüglich dieserstrategischen Partnerschaft zum Ausdruck und fügte hinzu, dass dieneue Anlage, einen wichtigen Meilenstein für Changzhou und BYDdarstelle, während das Projekt selbst, beiden Parteien helfen werde,sich im Zuge einer neuen Welle der industriellen Reform eine starkePräsenz zu verschaffen.Changzhou National Hi-Tech DistrictChris CAO+86-15951200078chriscao@cznd.org.cnVerwandte Links:http://www.czxx.org.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/878447/Changzhou_National_Hi_Tech_District.jpgOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell