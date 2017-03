Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 20. März 2017 startetdie CeBIT ganz offiziell. Die Messe legt ihren Schwerpunkt auf dieDigitalisierung und auf neue Technologien, die für Unternehmen neueMöglichkeiten eröffnen, und präsentiert zu diesem Zweck nicht nurdigitale Top-Technologien, wie etwa Künstliche Intelligenz, Virtuelleund Erweiterte Realität (Virtual and Augmented Reality) sowie Systemeund Lösungen für das Autonome Fahren, sondern stellt ebenso digitaleAnwendungsbeispiele für Branchen vor, die sich beispielsweise fürHaushalte, Hotels und für den Einzelhandel engagieren. Dabei geht esum die Bereitstellung von professionellen digitalen Fertigkeiten fürdie Aussteller und für professionelle Einkäufer aus der ganzen Welt.Auf der CeBIT stellen viele chinesische Technologieunternehmenerstmals ihre neuen Technologien und Produkte vor. Dazu gehören etwaausgereifte Produkte wie unbemannte Fluggeräte und es gibt zudem eineneue Generation der 5G-Technik für mobile Funknetze. Darüber hinauswird sich der KI-Roboter zu einem der attraktivstenAusstellungsstücke auf der CeBIT entwickeln. Als Beispiel kannFigigantic genommen werden, ein marktführendes Unternehmen in derweltweiten Roboterindustrie, das in diesem Bereich auf ökologischeKonstruktionslösungen setzt. Seine Vorzeigeprodukte aus derBlack-Technology-Serie, wozu etwa Roboter-CC, derMagic-Mirror-Roboter und der Magic-Lamp-Roboter gehören, werden hierauf der internationalen Bühne ins Rampenlicht treten und denBesuchern der Messe ein umfassendes und tief greifendesTechnologie-Erlebnis bescheren. Außerdem werden Smart-Hardware fürPlattformfunktionen, die CC+ Cloud-Plattform für das Internet derDinge und die auf intelligente Hardware-Anwendungen zugeschnitteneLösungen, für die stellvertretend Roboter-CC von Figigantic steht,vorgestellt und es werden der Öffentlichkeit innovative Lösungen fürsolche Gebiete wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Big Dataund Internet der Dinge präsentiert. Anwendungsfelder reichen hier vomHandel über Technologie und Umweltschutz bis hin zum erfolgreichenEinsatz in Branchen, die sich etwa für intelligente Haushalte, Hotelsund den Einzelhandel engagieren. Zudem sollen Wege und Lösungsansätzefür eine digitale Reform vermittelt und erkundet werden.Die technologische Stärke Chinas wird auf der CeBIT eines derHighlights sein. Die Zahl der Aussteller wird eine neue Höchstmarkeerreichen und die auf der Messe vorgestellten neuen Produkte undTechnologien werden den Übergang in das Zeitalter der Industrie 4.0,dem eine große Zukunft bescheinigt wird, beschleunigen.Pressekontakt:Wu HuaMobil-Nummer: 86 15907555865E-Mail: hua.wu@fgecctv.comFoto - http://mma.prnewswire.com/media/480114/SHENZHEN_FIGIGANTIC_Robot_CC.jpgOriginal-Content von: Shenzhen Figigantic Electronic Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell