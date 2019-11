Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Stadt Hangzhou in Ostchina wurde am 25.November beim China Happy Cities Forum 2019 zu einer der Städte gekürt, derenEinwohner am glücklichsten sind. Hangzhou gewann den Titel bereits zum 13. Malund ist damit landesweit die einzige Stadt mit einer solchen Erfolgsbilanz. DasOrganisationskomitee des Forums verlieh der Stadt außerdem den Status einerHappy-City-Vorzeigestadt, eine besondere Ehre.Das Glück ist das subjektive Gefühl, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Lebensind. Die "Happiest City" ist das höchste Lob, das eine Stadt von ihrenEinwohnern bekommen kann. Weiß man, weshalb die Einwohner von Hangzhou soglücklich sind?Das Glück entstammt den Herzen der lokalen Bevölkerung. Im Vergleich mit anderenchinesischen Städten legt Hangzhou großen Wert darauf, wie die Menschen überihre Stadt denken. Vom bürgernahen, erstklassigen öffentlichenDienstleistungssektor bis hin zur vernünftigen fachübergreifendenSozialordnungspolitik bestärkt Hangzhou jeden seiner Einwohner mit Vertrauen,Hoffnung und Mut zur Eigeninitiative.Das Glück erklärt sich auch durch die stetige Entwicklung der Stadt. Hangzhouarbeitet mit Hochdruck an der Implementierung einer digitalen Wirtschaft. JederUnternehmer und Innovator, der nach Hangzhou kommt, soll seinen Traumrealisieren und ein erfüllendes Leben führen können.Die Harmonie mit der Natur leistet ebenfalls einen Beitrag zum Glück derEinwohner von Hangzhou. Glasklare Gewässer und üppige Berglandschaften treffenauf ein ausgeklügeltes Stadtmanagement, und die Waldfläche beträgt 66,83Prozent. Hangzhou ist Heimat von drei Weltkulturerbestätten, nämlich derWestsee, der Kaiserkanal und die archäologischen Ruinen der antiken StadtLiangzhu. Die Menschen, die in der antiken Hauptstadt Hangzhou mit einer übereintausendjährigen Geschichte leben, können jeden Tag die Natur mit ihremökologischen Reichtum erleben.Mit seiner Kombination aus Geschichte und systematischer, modernerOrdnungspolitik hat sich Hangzhou als eine der glücklichsten Städte etabliert.Mehrere ausländische Medienorganisationen haben gerade erst kommentiert, dassHangzhou - eine Stadt in perfekter Harmonie aus natürlicher Schönheit undmoderner Zivilisation - seit eintausend Jahren die Quelle der Inspiration fürChinas dynamische Entwicklung ist.Hangzhou bezieht sein Glück aus vielen verschiedenen Quellen, und dasvielschichtige Glücksgefühl ist ein Markenzeichen von Hangzhou und beeinflusstjeden Tag das glückliche Leben der Menschen.Pressekontakt:Frau WangTel.: +86-571-87055224Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139202/4454120OTS: The 2019 China Happy Cities ForumOriginal-Content von: The 2019 China Happy Cities Forum, übermittelt durch news aktuell