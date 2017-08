Chinesische Stadt Chongqing wird zum globalen Investitionsziel mit internationalen Projekten und Fachkräften

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Die Stadt Chongqing im WestenChinas, die in den letzten Jahren als östliche Station dereurasischen Güterzugverbindung Yuxinou internationale Bekanntheiterlangte, kann seit 13 aufeinanderfolgenden Quartalen die bestenBIP-Zahlen im Vergleich zu anderen chinesischen Provinzen und direktkontrollierten Kommunen vorweisen. Die Stadt glänzt in China nichtnur als eine Region mit dem schnellsten Wirtschaftswachstum, sondernhat sich auch zum weltweit größten Zentrum der Notebook-Herstellungund dem landesweit größten Standort der Automobilproduktionentwickelt. Die Stadt organisiert derzeit das Chongqing InternationalTalent Innovation Entrepreneurship Symposium - das großeinternationale Event zur Anwerbung der besten Fachkräfte der Welt.Seit 2014 legt Chongqing BIP-Zahlen im zweistelligen Bereich vor,womit die Stadt anderen chinesischen Provinzen und Städten weitüberlegen ist. Dieses Phänomen wird auch als Chongqing-Phänomenbezeichnet und in chinesischen Finanz- und Unternehmenskreisen heißdiskutiert.Das rasante Wirtschaftswachstum hat neben der industriellenUmstrukturierung in der Stadt für eine hohe Nachfrage nachFachkräften gesorgt. Im Jahre 2020 werden in den wichtigstenaufstrebenden Branchensegmenten voraussichtlich 60.000 F&E-Experten,80.000 IT-Experten und 110.000 Fachkräfte in anderen Bereichenbenötigt. Demnach muss eine Arbeitsmarktlücke mit mehr als 250.000ausgebildeten Arbeitskräften geschlossen werden.Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten in den östlichenProvinzen und Städten des Landes sind viele Fachkräfte aus diesenRegionen in Städte im Landesinneren gezogen, so z. B. Chongqing. Mitder hohen Anzahl an Investitionen, die am beliebten ChongqingLiangjiang New Area getätigt werden, wurde die Stadt bei der jüngerenchinesischen Generation der Hochschulabsolventen sehr attraktiv.Ähnlich zur Shanghai Pudong New Area, Tianjin Binhai New Area undLiangjiang New Area - die sich an einer Schnittstelle der neuenSeidenstraße befinden, dem chinesischen Regierungsprogramm für eineengere Kooperation mit Ländern in Europa und Asien - wird dieEntwicklung der Yangtze River Delta Wirtschaftszone(YRD-Wirtschaftszone) in großem Maßstab von der Zentralregierunggefördert. Seit 2010 zieht es zahlreiche ausländische Investorenhierher, wobei sich Investitionen auf durchschnittlich 4 MilliardenUSD pro Jahr belaufen. Der Zustrom an Fachkräften und Kapital trägtdazu bei, dass sich die Stadt zu einem internationalen Dreh- undAngelpunkt entwickelt, der die YRD-Wirtschaftszone mit den Märkten inZentralasien und Europa verbindet.Mit der Nachfrage, die sich aus dem anhaltenden Wachstum undFachkräftezustrom von Chongqing ergibt, hat die Stadt die Vorteileherausgestellt, die es von anderen Boomstädten unterscheidet, sowiedie einzigartigen Anforderungen erkannt, die den enorm steigendenBedarf an Fachkräften betreffen. Die Stadt organisiert dieses Jahrerneut das Chongqing International Talent Innovation EntrepreneurshipSymposium, auf dem die besten Fachkräfte und innovativsten Projekteder Welt zusammengebracht werden. Die Kommunalregierung undhochrangigen Veranstaltungsorganisatoren freuen sich, das Symposiumzu einer Marken-Gala-Veranstaltung des Landes mit Anwerbungausländischer Talente zu machen.Mit der ersten Durchführung im Jahre 2015 wurde dieses Großeventzur Anwerbung der besten Fachkräfte der Welt mittlerweile zweiaufeinanderfolgende Jahre abgehalten und konnte bereits 347Top-Manager und Führungskräfte überzeugen. Es wurden bisher 212Projekte umgesetzt, in die 4,52 Milliarden Yuan (ca. 678 MillionenUSD) gesteckt wurden. 2016 nahmen mehr als 400 erstklassigausgebildete Spezialisten aus diversen Teilen Chinas sowie aus 21Ländern und Regionen der Welt am Symposium teil, um neue beruflicheMöglichkeiten auszuloten.Im weiteren Bestreben der Arbeitskraftbeschaffung wird auch aufdem diesjährigen Symposium nach den besten Fachkräften der Weltgesucht. Es werden Wettbewerbe in Peking, Shanghai und Shenzhen sowieim Silicon Valley (USA), Oxford (GB) und Singapur ausgetragen, ummehr Projekte und die dazu benötigten Arbeitskräfte zu beschaffen.Der zuständige Ausschuss merkte an, dass Studenten aus China, die indiversen anderen Städten in den USA studieren, z. B in Chicago, denWunsch geäußert hatten, dass dieser Wettbewerb auch in weiterenStädten außerhalb des Silicon Valleys stattfinden sollte.Die Beliebtheit von Chongqing bei Fachkräften und anderentalentierten Menschen lässt sich auch auf die angebotenen Vorteileund Gehälter zurückführen. Die Stadt verfasste zwei Rundschreiben, indenen sie ihre Bemühungen bei Top-Managern verdeutlichte. DieseSchreiben hatten den Titel "Several Preferential Policies andRegulations to Attract High-level Talent to Chongqing Municipality"bzw. "Implementation Measures of the 'Swan Goose Program' onAttracting Domestic and Overseas Talent". Darin erwähnten sie, dassFachkräfte mit C-Suite-Abschlüssen und ähnlichen akademischenManager-Graden eine einmalige Umzugsbeihilfe in Höhe von bis zu 2Millionen Yuan (rund 300.000 USD) erhalten können. Bewerber werdennach ihrem beruflichen Werdegang bewertet. Führungskräfte mit derhöchsten Bewertung erhalten ein Jahresgehalt von mind. 2 MillionenYuan (rund 300.000 USD), wenn sie in der Stadt arbeiten.Dank ihrer günstigen Lage und dem Fokus auf Inklusivität wird dieneue Wirtschaftszone pro Jahr mind. 100 Million Yuan (rund 15Millionen USD) in einen Fachkräftefond einzahlen, eine Milliarde Yuan(rund 150 Millionen USD) in einen Innovations- und Start-up-Fondeinzahlen und eine Million Quadratmeter Fläche für Wohnraum der neuenFachkräfte schaffen.In der Golden 10, einer kürzlich in Kraft getretenen Reihe anFörderbestimmungen, wird Liangjiang New Area bis zu 50 Million Yuan(rund 7,5 Million USD) für erforderliches registriertes Kapital vonführenden Unternehmen zahlen, die sich hier niederlassen. Um eineKapitalbeteiligung anbieten zu können, wird die neueWirtschaftsregion hochrangige Fachkräfte belohnen, die von einerTechnologie- oder F&E-Firma angeworben wurden und von ihnen Aktienoder die Erlaubnis erhalten haben, Einkommen im Rahmen einerAktienübertragung zu erzielen. Die Belohnung erfolgt über einefinanzielle Beihilfe, die 50 Prozent der Beiträge der jeweiligenFachkraft zur Wirtschaft der Stadt ausmacht.Die Golden 10 wird mittlerweile von lokalen Medien als stärkstepräferentielle Maßnahme der Welt bezeichnet. Sie erhält zudem immerwieder positives Feedback auf sozialen Netzwerken in China.