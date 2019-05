Chinesische Spirituosenmarke Moutai führt groß angelegte Marketingkampagne in Tansania durch

Fans des chinesischen alkoholischen Getränks begrüßenenthusiastisch die Delegation der Kampagne zur Markenförderung:Cultural Moutai - Colorful Guizhou B&R Journey - Walking into EastAfrican CountriesDar Es Salaam, Tansania (ots/PRNewswire) - Im Anschluss einerWerbekampagne, die im April in Südamerika organisiert wurde,lancierte die chinesische Spirituosenmarke Moutai eine weitere großangelegte Marketingkampagne in Tansania am 7. Mai um 16.00 UhrOrtszeit. Eine Delegation unter Leitung von Wang Yan, demstellvertretenden Parteisekretär der Kweichow Moutai Group, und vonYang Jianjun, dem stellvertretenden Geschäftsführer, traf in dergrößten Stadt Tansanias Dar es Salaam ein, und markierte so denformellen Beginn der Kampagne zur Markenförderung unter derBezeichnung "Cultural Moutai - Colorful Guizhou Belt and Road (B&R)Journey - Walking into East African Countries".Dies ist eine weitere Werbekampagne von Moutai, die auf denafrikanischen Kontinent abzielt und weniger als zwei Jahre nach einerähnlichen Initiative in Südafrika im November 2017 stattfindet.Als eine der symbolträchtigsten nationalem Marken Chinas hatMoutai seine internationale Expansion beschleunigt, deren Erfolg -wie die steigende Zahl von Fans der chinesischen Spirituose weltweitbeweist - ein starkes Zeugnis für die wesentlich verbesserte globalePräsenz des Spirituosenherstellers ist. Nach der Ankunft am Dar esSalaam Julius Nyerere International Airport an einem strahlendsonnigen Tag wurde die Delegation von einer begeisterten Menge ausostafrikanischen Moutai-Fans umringt, die in T-Shirts mit demMoutai-Logo gekleidet waren, das auf dem Umriss des afrikanischenKontinents prangte. Sie hielten ebenfalls Banner und Flaggen hoch,auf denen sie die Delegation mit den Worten "Welcome to the MoutaiDelegation" empfingen.Die Fans äußerten ihre Willkommensgrüße und ihre Begeisterung,während sie wo ai moutai ("Wir lieben Moutai") mit bestem Bemühen beider Aussprache der chinesischen Worte skandierten, und sie sangenLieder mit ostafrikanischen Rhythmen, was insgesamt die emotionaleVerbindung ausdrückt, die Fans mit der Marke aufgebaut haben. DieHerren Wang und Yang schüttelten herzlich die Hände derenthusiastischen Fans, sangen bei den Liedern mit und posierten fürein Gruppenfoto. Die begeisterten Fans zogen auch die Aufmerksamkeitder zahlreichen Passagiere auf sich, die gerade von Bord gegangenwaren oder auf Flüge am Flughafen warteten.Afrika ist ein integraler Teil der internationalen ExpansionMoutais. Der chinesische Spirituosenhersteller beabsichtigt, sichwährend seiner Kampagne auf ostafrikanische Länder, insbesondereTansania, Kenia und Äthiopien, zu konzentrieren und setzt diesen Planu. a. mit der Veranstaltung einer großen Konferenz zurMarkenförderung in Dar es Salaam um.Die Delegation wird eine Reihe von Veranstaltungen organisieren,darunter eine große kulturelle Zusammenkunft, mehrere kleinereDegustationen sowie Besuche der chinesischen Botschaften in mehrerenLändern während der nachfolgenden beiden Wochen. Dadurch soll dieWahrnehmung des Produzenten in der Öffentlichkeit in ganz Ostafrikaerhöht werden. Gleichzeitig wird sich die Delegation auch in einerumfassenden Marktforschungsinitiative engagieren und das Symposiumfür lokale Wiederverkäufer durchführen, um ein tiefgreifendesVerständnis über die Trends im ostafrikanischen Markt zu gewinnen unddas gewonnene Wissen als Basis zur weiteren Entwicklung derFirmenstrategie und als Fahrplan für die globale Expansion zu nutzen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/883877/Moutai_in_Tanzania.jpgPressekontakt:Xingle+86-135-1191-8821xingle0909@vip.qq.comOriginal-Content von: Kweichow Moutai, übermittelt durch news aktuell