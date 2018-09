Chinesische SHL-Aktionärsgruppe erhebt Beschwerde gegen Stimmrechtssuspendierung

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Zürich (awp) - Der Machtkampf um die Kontrolle über den an der SIX kotierten Telemedizin-Anbieter SHL ist um eine Episode reicher. Die chinesischen SHL-Grossaktionäre erheben bei der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht Finma Beschwerde gegen die Suspendierung ihrer Stimmrechte, wie die Finma am Freitag mitteilte.

Die Übernahmekommission (UEK) hatte alle Stimmrechte der Gruppe suspendiert, weil sie nicht wie gefordert ein Pflichtangebot eingereicht hatte, trotz zweimaliger ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten