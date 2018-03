Chinesische Onlinegiganten erobern deutschen Handel / Onlinegiganten aus dem Osten brechen etablierte Marktstrukturen auf, China wird zum Silicon Valley der Handelsszene (FOTO)

München (ots) -Chinesische Onlinegiganten werden die deutsche Handelslandschaftaufmischen. 2025 werden die Angreifer aus dem Osten bereits mehr alszehn Milliarden Euro Umsatz in Europa erzielen. Spielen deutscheNamen heute noch eine zentrale Rolle in der globalenHandelslandschaft, werden JD.com und Alibaba dann bereits mehr Umsatzerwirtschaften als die zehn größten deutschen Handelsgruppenzusammen. Damit rollt auch auf Deutschland eine Handelskraft zu,welche die gesamte Branche umwälzen wird. Nur wenn sich deutscheHändler frühzeitig der neuen Konkurrenz zuwenden, werden sie imWettbewerb langfristig bestehen können. Diese und weitere Trends imglobalen Handel beleuchtet das neue Retail Journal von Oliver Wyman.Kassenloses Einkaufen, Bezahlen per Handy und Bestellung im Ladenper App mit umgehender Lieferung nach Hause? Was Amazon medienwirksamin den USA pilotiert, gehört in Asien bereits zum Standardrepertoireder Onlinegiganten. Viele deutsche Händler verfolgen jeden Schrittvon Amazon im Westen, doch die große Innovationswelle wird aus demOsten kommen. JD.com und Alibaba erobern mit knapp 50 ProzentWachstum im Jahr nicht nur den chinesischen Markt, sonderninvestieren nun auch Milliarden in die Expansion nach Europa. Bereits2025 könnten sie mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz in Europaerwirtschaften.Rainer Münch, Partner bei Oliver Wyman und einer der Autoren desRetail Journals, sagt: "Die wahre Handelsrevolution findet in Zukunftim Osten statt. Die Expansion der chinesischen Onlinegiganten wirdauch für die deutsche Handelslandschaft nicht ohne Folgen bleiben.Etablierte Handelsgrößen müssen sich auf die neuen Wettbewerbereinstellen."Starke AusgangslageGlobal ist der deutsche Handel derzeit in einer starken Position.2017 betrug der Umsatz der zehn größten deutschen Handelsgruppeninsgesamt 380 Milliarden Euro. Damit liegen die zehn Konzernedeutlich vor den zehn größten Händlern aus Großbritannien (179Milliarden Euro) und China (137 Milliarden Euro). Doch derE-Commerce-Tsunami setzt etablierte Marktstrukturen unter Druck.Gebannt blickt der deutsche Handel auf die Offensive von Amazon, diezuletzt mit dem Aufkauf der US-Supermarktkette Whole Foods fürAufsehen sorgte.Weit weniger beachtet bleibt hingegen der Vormarsch derchinesischen Onlinegiganten. Betrug der Umsatz von JD.com und Alibaba2012 mit sieben Milliarden Euro nur einen Bruchteil des globalenMarktvolumens der zehn größten deutschen Händler (303 MilliardenEuro), schoss er bis 2017 bereits auf 68 Milliarden Euro. Selbst beieiner Abschwächung des Wachstums auf das langjährige Amazon-Niveauvon etwa 30 Prozent werden die beiden Onlinegiganten bereits 2025 mit553 Milliarden Euro mehr Umsatz machen als die zehn größten deutschenHandelsgruppen bei stabilem Wachstum.Angriff mit höchster DigitalkompetenzLag der Fokus der chinesischen Giganten bislang noch auf demBinnenmarkt, streben sie nun wie Vorreiter Amazon eine internationaleMarktabdeckung an. So hat JD.com erst kürzlich angekündigt, Amazon inEuropa die Stirn bieten zu wollen und zunächst eine Milliarde Euro inden Aufbau eines Logistiknetzes in Frankreich zur Expansion ihrerPlattform zu investieren. Auch Alibaba will in den nächsten fünfJahren mehr als 13 Milliarden Euro in die globale Expansion anlegenund unter anderem in Bulgarien ein zentrales Versandzentrumeinrichten, das den gesamten europäischen Markt bedienen kann.Angesichts der enormen Finanzkraft ist in den nächsten Jahren auchmit gezielten Akquisitionen etablierter Anbieter in Europa zurechnen.Das Erstarken der chinesischen Spieler ist nicht zuletzt auf ihreweit fortgeschrittene Digitalkompetenz zurückzuführen. Mehr als dieHälfte des E-Commerce-Umsatzes wird in China bereits mit Smartphoneserzielt; Innovationen werden wie in kaum einem anderen Land inkürzester Zeit vom Pilot zur Serienreife entwickelt. Und nirgendwowerden mehr Ansätze verfolgt, das Online- mit demOffline-Einkaufserlebnis nahtlos zu verknüpfen. So plant Alibababereits den landesweiten Roll-Out von "Hema"-Supermärkten -Supermärkte mit einem ausgezeichneten Frischeangebot, in denenProdukte über Barcodes per App bestellt und binnen 30 Minuten nachHause geliefert werden können."China entwickelt sich zum Silicon Valley der Handelsszene. DieGiganten leisten sich dort einen Innovationswettlauf. Ob kassenloseSupermärkte, Pop-up-Showrooms oder Mobile Commerce - die Chinesentreiben die Zukunft im globalen Handel voran", beobachtet Münch.Neuer WettbewerbMit den neuen Geschäftsmodellen und der Innovationskraft derOnlinegiganten aus dem Osten steht der Handel hierzulande vor neuenHerausforderungen - international etablierte deutsche Händler werdenan Bedeutung verlieren. "Händler müssen den chinesischenOnlinegiganten dicht auf den Fersen bleiben und Kooperationenfrühzeitig in Erwägung ziehen", erklärt Münch. 