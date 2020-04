Chinesische Notenbank setzt Kurs moderater Lockerungsschritte fort

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Notenbank will die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit weiteren moderaten Schritten abmildern.



So stellt die People's Bank of China (PBOC) den Banken über eine mittelfristige Kreditlinie weitere Milliarden zur Verfügung. Zudem werde der Zinssatz für das Geschäft um 0,2 Prozentpunkte auf 2,95 Prozent gesenkt, teilten die Währungshüter am Freitag in Peking mit. Volkswirte hatten mit diesem Schritt gerechnet, da er in den Kurs der chinesischen Notenbank passt. Diese versucht mit moderaten Lockerungsschritten die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise in den Griff zu bekommen. An den Finanzmärkten führte die weiteren Maßnahmen zu Kursgewinnen bei den Anleihen - die Rendite auf die 10-jährigen Staatsanleihen sank auf den tiefsten Stand seit 2002./zb/jsl/fba