Chinesische Marke CHiQ unterzeichnet Vertrag als globaler Sponsor von Borussia Dortmund

Dortmund (ots/PRNewswire) - Borussia Dortmund (BVB) hat offiziell eine neue Partnerschaft mit CHiQ bekannt gegeben, einer Untermarke des chinesischen Unterhaltungselektronik-Riesen Changhong, der sich auf die High-End-Industrie für intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Als globaler Sponsor des BVB wird CHiQ mit dem deutschen Spitzenfußballverein zusammenarbeiten, um das Spielerlebnis für Fußballfans und Verbraucher weltweit zu verbessern.Der BVB und CHiQ werden ihre Kräfte bündeln, um das Produkterlebnis durch kuratiertes Markenmarketing und Inhalte zu steigern. Durch die Nutzung von TV-Sendern, dem Internet und Social-Media-Kanälen kann CHiQ seine Marke und Premium-Produkte dem Publikum im Signal Iduna Park, der Heimat des BVB, sowie den internationalen Fußballfans präsentieren.Die Partnerschaft ebnet den Weg für die Vermarktung der gesamten CHiQ-Produktpalette, einschließlich TV-Geräte, Kühlschränke, Gefriergeräte, Monitore und tragbare Klimaanlagen. Die Partnerschaft wird es CHiQ ermöglichen, den Fans der deutschen Fußballmannschaft dank der bahnbrechenden Technologien, die das Unternehmen in seine Haushaltsgeräte, insbesondere Fernsehgeräte, integriert hat, ein optimales Spielerlebnis zu Hause zu bieten."Wir freuen uns sehr, CHiQ im dritten Jahr in Folge in unserer großen Familie begrüßen zu dürfen", so Benedikt Scholz, Leiter International / Commercial & New Business bei Borussia Dortmund. "Die vertiefte Partnerschaft wird beiden Seiten neue Möglichkeiten eröffnen.""Wir sind sehr begeistert von den Aussichten der neuen Partnerschaft mit dem BVB, einem der erfolgreichsten Fußballvereine der Welt, der sich auf die Förderung junger Talente konzentriert", sagte Wu Jianbo, General Manager des International Brand Operations Center bei Changhong. "Dieser Fokus steht im Einklang mit dem neu veröffentlichten Wertversprechen '+More' von CHiQ."CHiQ wurde 2014 von Changhong, einer Haushaltsmarke und einem Konsumgüterhersteller in China, als Untermarke gegründet. Das 63 Jahre alte Unternehmen Changhong wurde 1958 gegründet und hat sich zu einem integrierten multinationalen Konzern entwickelt, der sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von Unterhaltungselektronik und damit verbundenen Schlüsselkomponenten spezialisiert hat. Der Markenwert von Changhong wuchs bis 2021 auf 27 Milliarden US-Dollar.Mit seinem kontinuierlichen Engagement für die Entwicklung von menschenorientierten, vernetzten Heimsystemen hat CHiQ seit seinem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2017 eine Präsenz in 11 europäischen Ländern aufgebaut. Die Marke plant, ihr Geschäft in der Region kontinuierlich auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf Italien, Portugal und dem Vereinigten Königreich liegt. CHiQ geht davon aus, dass die Zusammenarbeit mit dem BVB den Bekanntheitsgrad der Marke in ganz Europa erheblich steigern wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1589793/image1.jpgPressekontakt:Rebecca Wang+86-18928159927Original-Content von: Changhong, übermittelt durch news aktuell