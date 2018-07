Chinesische Institution für Risikokapital zu Besuch in Deutschland und Frankreich für die Förderung von Kooperation und Technologieaustausch

Berlin (ots/PRNewswire) - Am 27. Juni und 1. Juli führte ZhejiangSaichuang Weilai, eine chinesische Institution für Risikokapital undhochqualifizierte Talente für die Technologiebranche, in Berlin,Deutschland, und Lyon, Frankreich, Veranstaltungen zum Zwecke desAustauschs von professionellen Talenten durch. Damit sollte derKapitalaustausch zwischen China, Deutschland und Frankreich gefördertund den Marktstatus und die Nachfragekapazität Chinas vorgestelltwerden.Der Technologieaustausch ist bekannt als der 5. Global NewMaterial Startups Contest in Ningbo, Zhejiang, der von derchinesischen Regierung von Ningbo und dem Verwaltungsausschuss derNingbo High-Tech Zone durchgeführt wird.Ningbo liegt im chinesischen Jangtse-Delta. Der Hafen der Stadtspielt eine wichtige Rolle für den Welthandel und ist derjenige mitdem größten Frachtaufkommen in China. Sein internationaler Statusentspricht dem von Amsterdam in Europa.Sowohl China als auch Deutschland verfügen über umfangreicheindustrielle Grundlagen und Kooperationsmöglichkeiten im Bereich derintelligenten Fertigung.Der französische Premierminister Phillipe besuchte China undunterzeichnete eine Woche vor dem 5. Global New Material StartupsContest in Ningbo, Zhejiang, in Lyon, Frankreich, entsprechendeKooperationsabkommen mit China in den Bereichen Handel undTechnologieinnovation.Der Vorstandsvorsitzende der Zhejiang Saichuang Weilai VentureCapital Management Co, Ltd, Liao Yan, sagte, dass sich dasUnternehmen darauf freue, vor dem Hintergrund der Besuche zwischenChina und Deutschland und China und Frankreich zur Förderung dertechnologischen Innovation und Investitionskooperation zwischen Chinaund Deutschland bzw. China und Frankreich beizutragen.Photo -https://mma.prnewswire.com/media/715822/Zhejiang_Saichuang_Weilai.jpgPressekontakt:ZHANG MINGMING86-15168116675zhangmingming@zjscwl.comOriginal-Content von: Zhejiang Saichuang Weilai, übermittelt durch news aktuell