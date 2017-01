Chinesische Handelskammer: Möglicher Hahn-Investor ist erfolgreich

HAHN (dpa-AFX) - Die mutmaßliche Käuferin des Hunsrück-Flughafens Hahn in Rheinland-Pfalz, die HNA-Gruppe, ist nach Auskunft der Chinesischen Handelskammer in Deutschland (CHKD) schon lange und mit Erfolg im Geschäft.



"Was wir sagen können, ist, dass die HNA bereits seit vielen Jahren auf dem internationalen Markt erfolgreich aktiv und in ihrem Kerngeschäft im Bereich Luftverkehr breit aufgestellt ist", sagte CHKD-Geschäftsführer Wei Duan der Deutschen Presse-Agentur.

Die abschließenden Verhandlungen über den Verkauf des hoch defizitären Flughafens werden mit dem Unternehmen ADC geführt, das mit HNA partnerschaftlich verbunden ist. Der Airport gehört bislang größtenteils Rheinland-Pfalz und zu einem kleinen Teil Hessen.

Duan sagte, es sei positiv, dass sich HNA mit einem deutschen Partner für das komplexe Investitionsprojekt im Hunsrück zusammenschließe. "Dass deutsch-chinesische Partnerschaften, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren, erfolgreich sein können, haben in der Vergangenheit viele Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen gezeigt."

2016 war ein Versuch, den Flughafen Hahn an die mutmaßlich betrügerische Firma SYT zu verkaufen, spektakulär gescheitert. Um den geplatzten Deal hatten sich die rheinland-pfälzische Landesregierung und die Beratungsgesellschaft KPMG gekümmert. Inzwischen hat das Land die Berater gewechselt./jaa/DP/zb