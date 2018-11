Chinesische Delegation zu Gast bei Quh-Lab / Großes Interesse der Shandong Food Industry an neuen Forschungsarbeiten aus Siegen (FOTO)

Siegen (ots) -Eine chinesische Delegation der Shandong Food Industry war EndeNovember 2018 zu Gast bei Dr. Martin Frettlöh, Geschäftsinhaber derin Siegen ansässigen Firma Quh-Lab Lebensmittelsicherheit. ImMittelpunkt des Besuchs standen die neuen Forschungsarbeiten desVeterinärmediziners. Frettlöh arbeitet unter anderem an einemVerfahren zum schnellen Nachweis von krankmachenden Bakterien inLebensmitteln und einer alternativen, veganen Methode, um protein-und vitaminreiche Lebensmittel zu erzeugen. Einen ersten Meilensteinhat das Unternehmen bereits erreicht: Beide Verfahren wurden vomEuropäischen Patentamt zur Zulassung zum Patent empfohlen. "Ich freuemich sehr über das große Interesse der chinesischen Delegation ausShandong", so Dr. Martin Frettlöh. "Es bestätigt uns in unsererÜberzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein, einen bedeutenden Beitragzur Zukunft der Nahrungsmittelerzeugung zu leisten." Shandong ist miteinem Bevölkerungsanteil von rund 7 Prozent und etwa 95 MillionenMenschen die zweitgrößte Provinz der Volksrepublik China.In Sorge um die Zukunft der Erde benannte der "Club of Rome" inseinem "Bericht zur Lage der Menschheit" bereits vor 50 Jahren fünfHandlungsfelder, die die Grenzen des Wachstums aufzeigen sollten.Neben dem Bevölkerungswachstum, dem Industriekapital, demRohstoffverbrauch und der Umweltverschmutzung nannten dieWissenschaftler des umweltpolitischen Thinktanks auch dieNahrungsmittelerzeugung. Und um dieses große Thema geht es Dr. MartinFrettlöh, dem Geschäftsinhaber der in Siegen ansässigen Firma Quh-LabLebensmittelsicherheit. Der Veterinärmediziner forscht seit vielenJahren an Verfahren, die es ermöglichen sollen, Nahrungsmittel,welche die Inhalte von Fleisch aufweisen, ohne den Einsatz vonTieren, ohne Gentechnik und ohne das viel diskutierte "TissueEngineering" zu erzeugen. Er ist davon überzeugt, dass dieseVerfahren einen großen Einfluss auf die Ernährungsgeschichte derMenschheit haben werden. Einen ersten großen Durchbruch erzielteFrettlöh mit seinem Team bereits 2017, als er das Ergebnis einermehrjährigen,erfolgreichen Forschung zum Patent anmelden konnte undzurzeit über weltweiten Patentschutz für sein Verfahren verfügt."Ich freue mich sehr über das große Interesse aus dem Ausland",sagte Dr. Martin Frettlöh Ende November 2018 anlässlich des Besuchesvon zehn Vertretern aus der chinesischen Provinz Shandong, darunterder Präsident der Shandong Food Industry Association - Gui Youwu -,die Secretary General der Shandong Industry-University-ResearchInstitute Collaboration Association - Li Xiaoyu - und die SecretaryGeneral der Shandong Enterprise Technology Innovation PromotionAssociation - Bi Yi. Frettlöh bekam die Anfrage Mitte August 2018. ImMittelpunkt des Besuches stand das Verfahren zur Erzeugung desalternativen Nahrungsmittels. Frettlöh erwartet eine zweijährigeForschungsphase zur großtechnischen Umsetzung des entwickeltenVerfahrens und der daraus folgenden Entwicklung neuer Lebensmittel.Für dieses sogenannte "upscaling" sucht er weltweit nach Inverstorenund Förderern und ist in China auf offene Ohren gestoßen. Schon fürMai 2019 wurde er zu einem Gegenbesuch in China eingeladen.Hintergrundinformationen:1. Das Verfahren zur Erzeugung protein- und vitaminreicherLebensmittel mithilfe einer alternativen, veganen Methode:Das Verfahren zur Erzeugung protein- und vitaminreicherLebensmittel mithilfe einer alternativen, veganen Methode beruhtdarauf, die Wege aus der Natur zu kopieren, die auch Tiere für dieProduktion von Fleisch nutzen, ohne aber die Tiere selbst zu nutzen.Das hier genannte Verfahren unterscheidet sich sehr stark von demLabor-Fleisch aus Tissue Engineering, von dem man zur Zeit vielliest. Die Forscher um Frettlöh haben sich dagegen an Vorbildern ausder Natur orientiert, wie den Wiederkäuern und denBlattschneideameisen.2. Das Verfahren zum schnellen Nachweis von krankmachendenBakterien in LebensmittelnZurzeit braucht der gesetzesmäßige Nachweis von krankmachendenKeimen in Lebensmitteln noch drei bis fünf Tage. Eine Zeit, in derdie untersuchten Lebensmittel in der Regel längst gegessen sind. Auchsind die Nachweise recht teuer. Die Arbeitsgruppe um Frettlöh - zuder die renommierten Institute wie das Fraunhofer und das LeibnizInstitut gehören - hat nun Bakterien so "umgebaut", dass sieinnerhalb weniger Stunden anfangen zu leuchten, wenn krankmachendeKeime in der Nähe sind. Dieser Nachweis ist zudem sehr günstig, sodass viel mehr Lebensmittel als bisher untersucht werden können unddie Ergebnisse lange vor einem möglichen Verzehr vorliegen.Über Quh-LabQuh-Lab, gegründet 2002 als Ein-Mann Unternehmen, beschäftigtmittlerweile über vierzig Mitarbeiter und gehört zu den führenden,forschenden Lebensmittelsicherheitsfirmen in Deutschland. Qualitätund Hygiene zählen zu den Kernkompetenzen des Unternehmens im Bereichder Lebensmittelsicherheit. Quh-Lab betreibt ein akkreditiertes Laborund begleitet kleine und mittelständige Firmen bei der Umsetzung undAufrechterhaltung von EU Zulassungen und internationalen Standards,von ISO 9.001 bis 22.000, von HACCP über QS zu IFS und BRC und auchbei der Umsetzung von Energie- und Umweltstrom wie der ISO 14001 oderder ISO 5000. 