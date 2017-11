Chinesische Beijing Capital Airlines startet erste Rekrutierungsrunde in Portugal und Spanien

Capital Airlines setzt Initiative zur Schaffung einesinternationalen Flugbegleiterteams umPeking (ots/PRNewswire) - Die chinesische Beijing Capital Airlinesveranstaltet vom 2. bis zum 6. November seine erste Jobmesse inPortugal und Spanien zur Gewinnung von ausländischem Flugpersonal.Insgesamt sind mehr als 1000 Bewerbungen eingegangen und dasUnternehmen plant, in den beiden Ländern 40 Flugbegleitereinzustellen. Bewerber vor Ort haben bereits großes Interesse amAuftritt der Marke und der Betonung der chinesischen Kultur durchBeijing Capital Airlines gezeigt, was als Zeichen der Globalisierungbei der Mitarbeitergewinnung des Unternehmens gesehen werden kann."Wir haben uns für Lissabon als ersten Anlaufpunkt entschieden,weil wir gerade erst eine Nonstop-Verbindung zwischen China undPortugal gestartet haben", erklärte ein bei Beijing Capital Airlinesfür die Personalgewinnung im Ausland zuständiger Mitarbeiter. Als am25. Juli 2017 die Strecke Peking-Lissabon in Betrieb genommen wurde,waren hochrangige Geschäftsvertreter und offizielleRegierungsvertreter aus China und Portugal anwesend, um sich selbstein Bild davon zu machen. Die Nonstop-Verbindung zwischen China undPortugal füllt die Lücke, die durch eine wachsende Nachfrage nachDirektflügen zwischen diesen beiden Ländern entstanden ist, und sieist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Beijing CapitalAirlines bei der Umsetzung der chinesischen Regierungsinitiative"Neue Seidenstraße" (One Belt, One Road) und für den Aufbau einer"Seidenstraße am Himmel". Auf der 4. Portugiesisch-chinesischen Galaam 2. November überreichte der portugiesische Präsident MarceloRebelo de Sousa den "Outstanding Company Award" an Beijing CapitalAirlines. Die Auszeichnung galt den positiven Beiträgen, die dieNonstop-Verbindung der Fluggesellschaft zwischen den beiden Ländernim Hinblick auf die bilateralen Wirtschafts- und Kulturbeziehungenleistet. Die Strecke Hangzhou-Chengdu-Madrid wurde 2016 von BeijingCapital Airlines in Betrieb genommen. Die beiden internationalenStrecken haben die Markenbekanntheit von Beijing Capital Airlinesaußerhalb Chinas erhöht, wobei hier insbesondere Spanien und Portugalzu nennen sind. Die Einstellung von Flugbegleitern, die von Außerhalbdes Heimatmarktes stammen stellt ebenso einen wichtigen Schritt inder Gesamtstrategie von Beijing Capital Airlines in SachenGlobalisierung dar. Hierbei geht es darum, einen Mitarbeiterstamm fürweitere Interkontinentalstrecken, deren Inbetriebnahme für 2018geplant ist, aufzubauen und die eigenen Qualitätsleistungen mitsämtlichen internationalen Standards in Einklang zu bringen."Die Strecke Peking-Lissabon ist die einzige direkteFlugverbindung zwischen China und Portugal und bietet als solche denPassagieren ein umfangreiches Servicepaket. Da wir davon ausgehen,dass viele Passagiere aus Portugal und den benachbarten Ländern dieStrecke Peking-Lissabon nutzen werden und deren Erwartungen sich vondenen der inländischen Fluggästen der Airline unterscheiden, werdenwir mithilfe des Einstellungsprogramms für mehr Vielfalt beimKabinenpersonal sorgen, was ein Schritt hin zu einem besseren Servicefür unsere Passagiere ist und zu einem ausgezeichnetenCrew-Service-System führen soll", so der Manager fürPersonalgewinnung im Ausland. Im Rahmen des Plans zur Sicherung deshöchsten Qualitätsniveaus auf der Strecke Peking-Lissabon hat BeijingCapital Airlines über das Codesharing mit TAP Portugal und einerKooperation im kombinierten Verkehr auf vielen weiteren Strecken nachEuropa, Südamerika und Afrika ein starkes internationales Netzaufgebaut. Der Schritt hin zu einer größeren Internationalität desFlugpersonals und, im Hinblick auf weitere neue Verbindungen, derSchwerpunkt auf die Einstellung von portugiesischen Staatsbürgernwird dabei helfen, das Serviceerlebnis auf der Strecke zu verbessern,die Entwicklung eines Mainstream-Tourismusgeschäfts zu vereinfachen,den Austausch zwischen China und portugiesisch-sprachigen Ländern zufördern und einen Beitrag zum Aufbau einer Wirtschaftszone im Sinneder Initiative "Neue Seidenstraße" zu leisten.Am 2. November konnten Bewerber, die Einzelgespräche mitPersonalern von Beijing Capital Airlines geführt haben, überPräsentations- und Kommunikationsveranstaltungen vor Ort einendirekten Einblick in die Stärken und in die Kultur derFluggesellschaft erhalten. Beijing Capital Airlines wird ausgewähltenBewerbern ein 70-tägiges Trainingsprogramm zu den Aufgaben vonFlugbegleitern anbieten und ihnen die Gelegenheit geben, wichtigeFähigkeiten für den Kabinenservice und die Sicherheit während einesFlugs zu erwerben. Die Fluggesellschaft bietet Crewmitgliedern zudembegehrte Karrierechancen in den Bereichen technische Berufe undManagement. Da Beijing Capital Airlines die erste chinesischeFluggesellschaft ist, die Flugbegleiter in Lissabon rekrutiert, hatdas Einstellungsprogramm des Unternehmens von den örtlichen Mediengroße Aufmerksam erhalten. Das sorgte nicht nur für eine größereMarkenbekanntheit von chinesischen Fluggesellschaften auf Märktenrund um den Globus, sondern erzeugte vor Ort noch mehr Jobangebote,wodurch zwischen den beiden Ländern eine neueKommunikationsverbindung entstanden ist.Dank einem gut aufgestelltem Talente-Managementsystem und einemwirksamen Programm zum Aufbau des Arbeitgebers als Marke wächst dieAttraktivität von Beijing Capital Airlines bei jungen Männern undFrauen, die sich für eine Karriere im Luftfahrtsektor interessieren,rapide. Ende 2016 gewann das Unternehmen den Preis als "BesterArbeitgeber für Hochschulabsolventen in China" (Best Employer ofCollege Graduates in China). Beijing Capital Airlines, das sich aufden Erfolg des Einstellungsprogramms stützen und sein globalesStreckennetz nutzen kann, plant, noch mehr erstklassige Talente mitinternationalen Erfahrungen an Bord zu holen. Erreicht werden solldies über den Aufbau einer hoch talentierten, multikulturellenMannschaft für die Kabine und über das Angebot von sinnvolleren undpersönlicheren Dienstleistungen für Passagiere. Gleichzeitig solleine chinesische Luftfahrtmarke aufgebaut werden, die Stolz auf dasBild seines Heimatlandes sein kann, das die Fluggesellschaft für dieWeltöffentlichkeit geschaffen hat.